«Здесь был притон, куча пьяниц»: как жить на одном квадратном метре и разгромить всю квартиру?

Считается, что хуже родственников могут быть только соседи. У героини этого сюжета дела хуже некуда: соседом оказался родственник. Как прожить на одном квадратном метре на широкую ногу? Причем вместе с друзьями.

Говорят, что дареному коню в зубы не смотрят. Особенно когда речь идет о таком ценном подарке, как недвижимость в столице. Два года назад пенсионерка Раиса Лукашенко после смерти сестры в дар от нее получила двухкомнатную квартиру в Минске. Однако воспользоваться подарком бабушка до сих пор не может.

Раиса Лукашенко:

Он жизни не дал никому. Здесь был притон, здесь была куча пьяниц.

Речь идет о сыне покойной сестры пенсионерки Алексее Юркове. 35-летний племянник ранее семикратно судим. Отличается конфликтностью и разгульным образом жизни. Юридически 96% площади квартиры принадлежит Раисе Михайловне, а оставшиеся 4%, то есть 1 квадратный метр, - сыну покойной сестры Алексею. Но фактически непутевый Алексей умудрился разгромить все 100% жилища.