В Беларуси с 23 февраля начнёт вещание новый канал ВоенТВ. Узнали, что там будут показывать

23 февраля состоится важное событие. В День защитника Отечества новый телеканал «ВоенТВ» появится на белорусском телевидении. В чем его уникальность и актуальность, что увидят зрители? Все подробности у нашей гостьи.

Светлана Смык, заместитель начальника отдела телевизионных программ телекомпании «ВоенТВ»:

Стоит сказать о том, что телеканал мы образовываем не с нуля. Существовала телекомпания «ВоенТВ», она существует уже больше 30 лет. То есть опыт, аудитория, навыки и все те проекты, которые мы делали, это мы все накопили. В какой-то момент почувствовали, наверное, что только производство контента для нас маловато, и решили чуть-чуть расширить горизонты. Новый телеканал будет основываться на всем том, что мы уже умеем. Это в основном военно-патриотическая тематика. Это фильмы документальные, это художественные фильмы, это наши какие-то аналитические проекты. Само собой, это будут новости. Интервью, документальные фильмы новые.

Сейчас наша команда работает над новым проектом. Называется «Умираю, но не сдаюсь». Он посвящен защитникам Брестской крепости. Также покажем те наши проекты, которыми мы уже стали известны, прославились. В основном это накопленный опыт, только в другом формате.