В Дубае финишируют международные соревнования спецподразделений UAE SWAT Challenge 2026

В Дубае завершаются международные соревнования спецподразделений. На протяжении недели лучшие тактические команды мира проходили серию сложнейших испытаний – от штурмовых сценариев до огневых упражнений и задач на взаимодействие в условиях, максимально приближенных к реальным операциям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финальный день турнира участникам предстояло преодолеть полосу препятствий из 19 элементов. Команды выступали в составе пяти бойцов, в спортивной форме, без дополнительного снаряжения. На каждый элемент давалось до трех попыток. Правила жесткие – если хотя бы один участник не проходил все этапы – команда автоматически снималась и получала ноль баллов.

Белорусское спецподразделение «Алмаз» МВД традиционно выступает в числе сильнейших. Финальное задание требовало максимальной выносливости, скорости и слаженности – и именно эти качества команда демонстрировала на протяжении всего турнира. Организаторы отмечают – это не только соревнование, но и площадка международного обмена опытом. Команды изучают новые тактики, методы подготовки, подходы к работе в городской среде и применению современного оборудования.