В Беларуси проживают более 21 тыс. ветеранов боевых действий на территории других государств

В Беларуси проживает более 21 тысячи ветеранов боевых действий, которые участвовали в вооруженных конфликтах за пределами страны. Государство последовательно расширяет перечень льгот для этой категории граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего речь о пенсионных гарантиях. С мая 2025 года ветераны, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья при исполнении служебного долга, получили право выходить на пенсию на пять лет раньше установленного срока. Этой возможностью уже воспользовались свыше 500 человек. Кроме того, увеличены размеры пенсионных выплат для инвалидов первой и второй группы они повышены на 400 % минимального размера по возрасту, для инвалидов третьей группы – на 250 %. При этом государственная поддержка не ограничивается лишь пенсионными гарантиями.

Николай Орел, заместитель начальника управления социальной поддержки, опеки и попечительства главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

В качестве мер социальной защиты предоставляются следующие основные базовые социальные льготы, как бесплатное обеспечение лекарственными средствами, бесплатное обеспечение техническими средствами социальной реабилитации, изготовление, ремонт зубных протезов, санаторно-курортное лечение и оздоровление также бесплатно, внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения и внеочередная госпитализация. Ветераны имеют те меры, которые действительно им необходимы.

Традиционно 15 февраля, в День памяти воинов‑интернационалистов, по всей стране пройдут митинги, торжественные мероприятия и встречи с ветеранами и родственниками погибших.