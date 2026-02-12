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В БЖД анонсировали скорый возврат на маршруты современных составов

12 февраля 2026 08:07
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Замена – временная. Уже 16 февраля на маршруты «Минск – Витебск» возвращаются дизель‑поезда бизнес‑класса. В начале месяца их временно заменили составами локомотивной тяги – польская техника не выдержала белорусских морозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БЖД анонсировали скорый возврат на маршруты современных составов-2

Перед каждым рейсом поезда проходят техосмотр, включая проверку на работу в низких температурах. Но польские дизели испытание суровой зимой не прошли. В начале февраля в отдельных районах страны температура опускалась до -31 градуса. Для сравнения – средняя температура в Польше в это время – около -1. Из‑за высокой нагрузки в тот период потребовался комплекс технических работ, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров.

Поэтому с 5 февраля на линии временно вышли поезда локомотивной тяги. Техника PESA закупалась с 2014-го по 2020-й годы и предназначалась для маршрутов без электрификации – там, где швейцарские Stadler работать не могут. Ремонт уже завершен, и дизели постепенно возвращаются в строй. Отметим, несмотря на морозы, железная дорога работает в штатном режиме. Более 21 тысячи сотрудников были задействованы в ликвидации последствий непогоды с 8 января по 2 февраля.

# Белорусская железная дорога

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