В Беларуси провели уже более 2,75 млн тестов на коронавирус

Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели 92 266 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарегистрированы 109 357 человек с положительным тестом. Всего их проведено свыше 2 миллионов 750 тысяч. За период распространения инфекции на территории страны умерли 1 022 пациента с рядом хронических заболеваний и подтвержденным коронавирусом.

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