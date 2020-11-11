Система предотвращает короткое замыкание и перегрев оборудования. Как работает электроподстанция «Колядичи»

Электроподстанция «Колядичи». На этих девяти гектарах «взращивается» один из важнейших ресурсов жизнедеятельности – электроэнергия. Объект закрыт от посторонних глаз.

Роман Нечай, начальник ПС 330 КВ «Колядичи» филиал «Минские электрические сети»:

Слева от нас находятся открытые распредустройства 110 киловольт первой секции, от него запитываются подстанции «Камвольный комбинат», «МАЗ» и подстанции «Лошица», «Чижовка». Также есть связь по линиям ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. Справа находится РУ – 110 киловольт, открытое распредустройство, запитывает линию «Шабаны» и ТЭЦ-овские линии связи. Чуть левее находятся две линии связи с ТЭЦ.

Подстанция «Колядичи» способна не только снабжать электроэнергией минчан, но и работать на повышение надежности отечественной энергосистемы.

Это главный щит управления. Здесь ведется круглосуточное дежурство. В помощь диспетчеру специальная аппаратура и камеры видеонаблюдения. Роман Нечай:

Отсюда на мнимой схеме диспетчер видит всю подстанцию, к нему приходят данные токов напряжения мощностей, аварийные сигналы, предупредительные сигнализации. Где-то автоматизированное рабочее место диспетчера, задача которого в любых аварийных ситуациях грамотно действовать и за кратчайшее время локализовать аварию и собрать такую схему, которая будет надежно обеспечивать электроснабжение потребителей.

Если телемеханика диспетчера не срабатывает, выручают оперативные пункты управления, где установлены всевозможные защиты линий электропередач. Система предотвращает короткое замыкание и перегрев оборудования.

А это сердце подстанции – автотрансформаторы. Они принимают электроэнергию, которая преобразовывается и распределяется на другие классы напряжения. Специфический гул оповещает, что по их «артериям» движется ток. Подходить близко опасно для жизни. Но не в этот раз. Мы попали на ежегодный плановый ремонт, потому трансформатор обесточен. К слову, главные «действующие лица» сегодняшней экскурсии экономят порядка 2,5 миллиона киловатт-часов в год, т. е. могут питать в течение года тысячу среднестатистических двухкомнатных квартир.

Юрий Тишонок, мастер ПС 330 КВ «Колядичи» филиал «Минские электрические сети»:

Здесь стоит двигатель, который управляет оборудованием, которое регулирует напряжение, т. е. напряжение в сети непостоянно, где-то какие-то потребители включаются, отключаются, напряжение падает, повышается. Мы должны его держать в наших пределах, это до 10% максимум. В противном случае у вас дома погаснут приборы, холодильники и т. д. Мы этого допустить не можем, поэтому мы проверяем эту систему. Этот цикл мы вручную проделываем 10 раз с одного крайнего положения до полностью другого крайнего положения.

Под контролем электромехаников каждый шуруп, все проверяется вручную. Юрий Тишонок:

Перед нами шкаф зажимов системы охлаждения автотрансформатора и также системы пожаротушения.

Вот здесь у нас стоят радиаторы охлаждения масла трансформатора, снизу стоят вентиляторы, которые включаются при повышении нагрузки трансформатора, также температура наружного воздуха.

Когда нагрузка повышается еще выше 70%, включается вторая система, вторая группа обдува. А система пожаротушения, если в случае какого-то ЧП, короткого замыкания в трансформаторе, у нас стоят датчики, которые видят, что там произошла искра, повышается давление. Чтобы трансформатор не сгорел, установлена система SERGI, которая подает в бак трансформатора азот, который не дает распространиться возгоранию и часть масла сливается через сливную трубу в маслоприемник. Профпроверку, между прочим, проходит не только оборудование. Ежегодный контроль знаний сотрудников не позволяет усомниться в мастерстве наших героев.