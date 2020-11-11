«Они могут оказывать даже гормональный эффект». Выбираем безопасные игрушки для детей

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сегодня прилавки завалены игрушками на любой цвет и вкус. Но нужны ли эти горы из пластика и так ли они безопасны?

Прошли времена, когда родители стояли в очередях за малышами-голышами. Сегодня одних только кукол LOL видов 20. Конечно, получить любимый мультяшный персонаж в руки – мечта каждого ребенка. Главное не попасться на удочку недобросовестных производителей. Старайтесь покупать «маленькие радости» не на рынке, а в крупных магазинах, где вся продукция проходит гигиеническую сертификацию.

Евгений Лобанов, директор Центра экологических решений:

Это, конечно, не 100% гарантия, потому что не каждая игрушка, которая лежит на полке магазинов, проверена. Проверяется несколько образцов из большой партии. Причем необязательно это проверятся в стране продажи – в Беларуси – это может проверяться в любой лаборатории таможенного союза. За теми игрушками, которые производятся в нашей стране, в принципе более жесткий контроль даже на уровне самого производства. Понятно, что контролировать какой-то небольшой завод, который находится в одной из стран Юго-Восточной Азии, достаточно сложно.

Некачественная упаковка, резкий химический запах, неаккуратные швы, кислотные цвета и отслаивающаяся на руках краска – все это повод оставить игрушку в одиночестве. Обращайте внимание на состав. Опасные ингредиенты могут спровоцировать аллергию и другие неприятности. Вспомните нашумевшую историю, когда в популярных куклах обнаружили свинцовый пигмент. Детский мир для некоторых не приговор.

Евгений Лобанов:

Если мы возьмем вот эту игрушку и посмотрим на состав, то здесь будет написано просто «пластмасса». Какая пластмасса? Совершенно непонятно. Производитель по нашему законодательству не обязан указывать, какие красители, какие добавки входят в состав. В данном случае пластик-АБС. В принципе это достаточно такой безопасный пластик. Я бы советовал избегать в первую очередь ПВХ – поливинилхлорида, чтобы не было фталата, они могут оказывать даже гормональный эффект.

Лучше выбирать игрушки, которые просты в уходе и подлежат большой стирке. Не делайте скидку на возраст. Не зря же компании указывают до 3 лет. Первым зубам по вкусу все, даже пайетки на куклах. Малыш может откусить, поперхнуться, беды не оберетесь. И будьте на чеку с электроигрушками. Лай щенков умиляет, но батарейки во рту ни к чему.

Евгений Лобанов:

Игрушки, в которых производитель будет добавлять меньше каких-то химических добавок, это будут в первую очередь деревянные игрушки. Если вам интересно, чтобы у вашего ребенка с детства было больше интереса к натуральным предметам, то, наверное, деревянные игрушки в этом смысле хороший материал, с которым можно играть, плюс еще с экологической точки зрения хорошо, потом дерево можно переработать.