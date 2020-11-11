В этом озере попадались даже 25-килограммовые карпы. Зачем в водоём Городокского района подселили рыбу?

Новости Беларуси. В Витебской области – рыбная неделя. Более 8 тонн щуки, карпа и амура заселят в озера северного региона. В какие именно, определились еще весной – выбрали самые популярные среди рыбаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондент Виктор Пралич продолжит тему.

Виктор Пралич, корреспондент:

Озеро Кашо в Городокском районе на слуху у многих. В сезон оно манит сюда не только своей красотой, но и «клевым» местом. На удочку опытных рыбаков здесь попадались даже 25-килограммовые карпы. Это озеро – одно из крупнейших в районе. От Городка до водоема рукой подать. Для заядлых рыбаков – находка. С удочками сюда приезжают даже из соседних районов. Чтобы клевало и в дальнейшем, в озеро решили выпустить новых жильцов.

Сергей Редненко, председатель Витебского областного общества охотников и рыболовов:

Прежде, чем зарыбить, всегда делается биологическое обоснование, и оно утверждается Минприроды. Там четко все расписано. Под каждое озеро идет свое зарыбление.

Многочасовой путь из Любани Минской области (именно там закупили рыбу) закончился в Городокском районе, когда стемнело. Ее привезли в специальных контейнерах, где поддерживаются оптимальные для транспортировки условия. Не обошлось без приключений. Подъехать к озеру нужно максимально близко. Но техника вязла. Пришлось ждать помощь. И только после этого рыбу по специальному лотку запустили в водоем. Карпы, амуры и щуки. В озёра Витебской области выпустили несколько тонн рыбы

В свободное плавание в озеро Кашо выпустили 1,5 тонны карпа, 80 килограммов белого амура и 900 килограммов щуки. Для этого водоема – оптимальное количество. Теперь, говорят рыбаки, клевать будет еще лучше.