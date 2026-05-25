МВД Беларуси проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!»

В Беларуси стартует специальное комплексное мероприятие «Внимание - дети!». В центре внимания сотрудников МВД – безопасность несовершеннолетних на дороге, повышение бдительности водителей и родителей в преддверии летних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По 5 июня сотрудники ГАИ будут проводить профилактические акции, а также рейдовые мероприятия. Особое внимание уделят соблюдению водителями установленной скорости движения, правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов. Инспекторы напомнят правила передвижения на средствах персональной мобильности и велосипедах.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Уважаемые взрослые, не будьте безучастными. Проявляйте постоянное внимание к детям и их безопасности. Станьте примером безоговорочного соблюдения действующих правил. Ваше ежедневное напоминание о безопасном поведении на дороге маленьким и повзрослевшим детям оградит вашу семью от беды.

В ГАИ напомнили, что 80% ДТП с участием детей совершаются по вине взрослых! За четыре месяца нынешнего года на дорогах страны погибли четверо несовершеннолетних.