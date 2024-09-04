В Беларуси продолжают устранять последствия урагана – что уже сделано?

Работы по устранению последствий июльского урагана продолжаются в Беларуси. 4 сентября промежуточные результаты, а также проблемные моменты обсудили на заседании республиканского штаба в Жлобине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия стала самой разрушительной в суверенной истории страны. Такую оценку июльской непогоде дали в Министерстве лесного хозяйства. Чем дальше продвигаются бригады, разбирая буреломы, тем больше поврежденных участков они находят. Чтобы выполнить поставленные задачи в указанные Президентом сроки, приходится мобилизовывать все ресурсы и ежесекундно контролировать процесс. Что удалось сделать спустя полтора месяца после удара стихии – расскажет Анна Корольчук.



За считаные минуты бурелом превращается в распаханную делянку. Сергею Кошелапову не впервой приходится убирать последствия стихии – так, после урагана 2016 года за работу в Смолевичском районе он получил медаль от Президента и новый трактор, на котором трудится сегодня. Уже в родных лесах.

Сергей Кошелапов, тракторист Хальчанского лесничества Жлобинского лесхоза:

У нас такого не было никогда. Первый раз, сколько я работаю, в первый раз такое… Объемы большие, вы сами видите. Это же не по дороге ездить, а в лесу. Работать надо, конечно.

Здесь, как и в других пострадавших районах, работа на лесосеках кипит. Действуют в три этапа: заготовка и вывоз древесины, расчистка участков и сразу – подготовка почвы к новым посадкам. Темп высокий. На Гомельщину стянуты все ресурсы лесного хозяйства, в том числе из других областей: работают 3 тысячи человек, 400 харвестеров, 250 форвардеров. Чтобы справиться до морозов.

Анна Корольчук, корреспондент:

Предварительно оценить ущерб было сложно: в процессе обследования находили все новые и новые поврежденные участки леса, до которых раньше попросту не могли добраться. Только в Жлобинском лесхозе сплошным санитарным рубкам подвергнутся 3 100 га площадей. Такого местные специалисты не припомнят.

Добавили работы и сильные ветра, которые пронеслись по региону во второй половине лета. В итоге конечный объем пострадавшего леса увеличился вдвое по сравнению с тем, что изначально озвучили главе государства в июле в ходе селекторного совещания. При этом сроки для устранения последствий урагана, поставленные Президентом, не изменились. Для энергетиков это месяц, чтобы восстановить линии электропередачи, а где надо, заменить их на новые. У лесников временные рамки чуть шире, в соразмерности с масштабом проблемы.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

В целях оперативной разработки поврежденных насаждений в наиболее пострадавшие районы Гомельской области направлены Брестская, Витебская, Гродненская, Минская области. Вся эта техника, товарищ Президент, позволит разработать выявленные поврежденные насаждения. Мы попросили хотя бы 3 месяца.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть к концу сентября ты все это приведешь в порядок, в том числе привлекая другие силы через губернаторов, которые в этом заинтересованы.

– Просили бы к концу октября, уважаемый товарищ Президент.

– Слушай, до морозов надо это все сделать.

– Принято! По реализации древесины, к счастью, в этом году реализация древесины идет полным ходом. Востребован как пиловочник, так и балансовая древесина.

– То есть место и точки, куда продать древесину, у нас есть, так я понимаю?

– Так точно!

Как неоднократно подчеркивал глава государства, уроки мы должны извлекать из любых ситуаций. Особенно из чрезвычайных. Чтобы в будущем быть готовыми, и чтобы последствия не были столь серьезными. Июльский ураган подтолкнул в том числе к формированию резервов на случай повторения разгула стихии. Службы должны реагировать оперативнее, знать, как и что делать.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

На сегодня у нас разработано 6 тысяч гектаров сплошных санитарных рубок и цифра по кубатуре приближается к 2 миллионам, что позволяет сказать, что напряженный у нас график остается для выполнения поручения Президента. Сегодня мы на штабе уже будем обсуждать вопросы лесовосстановления. То есть наличие посадочного материала по породно, закрепление за лесхозами. Как и сказал глава государства, закрепить за каждым ведомством, за каждым министерством, правительство тоже активно всегда участвует.