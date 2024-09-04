В Ботаническом саду зацвели гладиолусы

В главном дендрарии страны гладиолусы появились в середине прошлого века. Сегодня в минской коллекции более 600 видов этих цветов. Все они отличаются разнообразием форм и богатой цветовой гаммой. При этом свыше ста растений – образцы мировой селекции. Среди них: восточноевропейские, кавказские, российские. Гордостью коллекции стали два сорта как результат работы белорусских селекционеров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стоит отметить, что в уходе гладиолусы неприхотливы. Для хорошего роста им нужны умеренная температура без жары и ливней.

Валентина Кравцова, лаборант лаборатории интродукции и селекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Перед посадкой вся коллекция обрабатывается фунгицидами от вредителей и заболеваний и высаживается далее по цветовой гамме. За гладиолусами также осуществляется уход: прополка еженедельная, полив, рыхление почвы.