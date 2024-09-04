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В Ботаническом саду зацвели гладиолусы

04 сентября 2024 17:30
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В главном дендрарии страны гладиолусы появились в середине прошлого века. Сегодня в минской коллекции более 600 видов этих цветов. Все они отличаются разнообразием форм и богатой цветовой гаммой. При этом свыше ста растений – образцы мировой селекции. Среди них: восточноевропейские, кавказские, российские. Гордостью коллекции стали два сорта как результат работы белорусских селекционеров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Ботаническом саду зацвели гладиолусы-2
В Ботаническом саду зацвели гладиолусы-3

Стоит отметить, что в уходе гладиолусы неприхотливы. Для хорошего роста им нужны умеренная температура без жары и ливней.

В Ботаническом саду зацвели гладиолусы-5

Валентина Кравцова, лаборант лаборатории интродукции и селекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Перед посадкой вся коллекция обрабатывается фунгицидами от вредителей и заболеваний и высаживается далее по цветовой гамме. За гладиолусами также осуществляется уход: прополка еженедельная, полив, рыхление почвы.

В Ботаническом саду зацвели гладиолусы-7

Полюбоваться гладиолусами в Центральном ботаническом саду все желающие смогут до конца сентября. А некоторые поздние сорта будут радовать своим цветением минчан и гостей столицы до середины осени.

# Растения и цветы

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