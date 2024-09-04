Стало известно, как украсят Минск ко Дню города

Минск готовится к своему дню рождения. В 2024 году столица отметит 957 лет. Традиционно к празднику разрабатывают красочное убранство: продумана цветовая гамма, созданы антуражные конструкции-талисманы и фактурные объемные композиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Акцент на историческое прошлое.

Цветовой гаммой выбрали сочетания синего и зеленого. Отметим, львиная доля убранства будет мультимедийной и разместится на экранах по всему городу. Займут свои места и статичные объемные композиции. Одна из них – конструкция «Талисман» высотой почти 4 метра. Она разместится у центрального входа в парк имени Челюскинцев. Там же появится и трехметровая конструкция «Минск» – в каждой букве знаковые архитектурные объекты столицы.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Кроме цветовой композиции, еще будет представлена композиция из силуэтов наиболее узнаваемых зданий нашего города. Это и здание Дворца спорта, колесо обозрения, Ратуша – все те достопримечательности, которые узнаваемы и любимы не только минчанами, но и гостями нашего города.