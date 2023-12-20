«О человеке труда мало говорят по телевизору». Как развивать престиж рабочих специальностей?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Как развивать престиж рабочих специальностей? Профильные классы? Сейчас очень хорошо МВД поступило – делают классы с милицейским направлением. Есть МЧС-классы, аграрные. Просто о них мало говорят по телевизору. По телевизору о человеке труда говорят в уборочную. Хорошо, что хотя бы в Беларуси говорят об этом – у нас герои жатвы. В любом случае перекос был на айтишников.

Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

В Речицком районе существует группа молодых людей. Как правило, выпускники школ, которые работают в группе СМИ, закреплены за газетой. И они освещают события. Летом мы ездили на жатву, они снимали репортаж.

Еще очень хороший вариант, чтобы попробовать себя в рабочих профессиях, – работа в студенческих отрядах БРСМ. Школьники с 14 лет у нас участвуют. Они работают и на ДСК, и сельскохозяйственные работы, сбор клубники. Ребятам это нравится. В стране есть пилотный проект по профориентации по экскурсиям на предприятия.

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