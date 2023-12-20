Как получить рабочую специальность школьнику? Рассказываем о специальной системе в Беларуси

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Как можно со школьной скамьи популяризировать рабочие специальности?

Евгений Пунинский, инспектор по кадрам Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Минского района:

Александр Григорьевич всегда уделяет внимание как раз таки людям, которые сегодня в колхозах, совхозах. Он дает много льгот: семейные дома, финансовые льготы. Я преклоняю свое колено перед рабочим классом. Евгений Пустовой:

А чего не два? Евгений Пунинский:

Интеллигенция – это не плохо? Но самая настоящая интеллигенция никогда не будет себя ставить выше. Евгений Пустовой:

Белорусы – это нация трудяг. Не важно, в хозяйстве это, на заводе, на кухне поваром или коммунальщиком, за штурвалом комбайна. Это самое важное, это цементирует наше общество. Евгений Пунинский:

Вся интеллигенция связана с интернетом. Давайте отключим интернет. Кто выживет? Рабочий или интеллигент?

Виталий Романюк, студент Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:

Для того чтобы освоить рабочую профессию, необязательно после 9-го класса идти в колледж. Можно совмещать. У нас есть такая система УПК. Когда я учился в школе, мы в 10-11 классе (кто после школы, кто по субботам) дополнительно приходили, осваивали рабочую специальность. По итогу вместе с аттестатом получили разряд. Все мои одноклассники, которые туда пошли, вышли со 2-3 разрядом штукатура либо швеи.