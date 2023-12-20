Как получить рабочую специальность школьнику? Рассказываем о специальной системе в Беларуси
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Как можно со школьной скамьи популяризировать рабочие специальности?
Евгений Пунинский, инспектор по кадрам Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Минского района:
Александр Григорьевич всегда уделяет внимание как раз таки людям, которые сегодня в колхозах, совхозах. Он дает много льгот: семейные дома, финансовые льготы. Я преклоняю свое колено перед рабочим классом.
Евгений Пустовой:
А чего не два?
Евгений Пунинский:
Интеллигенция – это не плохо? Но самая настоящая интеллигенция никогда не будет себя ставить выше.
Евгений Пустовой:
Белорусы – это нация трудяг. Не важно, в хозяйстве это, на заводе, на кухне поваром или коммунальщиком, за штурвалом комбайна. Это самое важное, это цементирует наше общество.
Евгений Пунинский:
Вся интеллигенция связана с интернетом. Давайте отключим интернет. Кто выживет? Рабочий или интеллигент?
Виталий Романюк, студент Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:
Для того чтобы освоить рабочую профессию, необязательно после 9-го класса идти в колледж. Можно совмещать. У нас есть такая система УПК. Когда я учился в школе, мы в 10-11 классе (кто после школы, кто по субботам) дополнительно приходили, осваивали рабочую специальность. По итогу вместе с аттестатом получили разряд.
Все мои одноклассники, которые туда пошли, вышли со 2-3 разрядом штукатура либо швеи.
Надежда Астапенко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
УПК было, когда еще я училась в школе. Я училась в сельской местности. Было разделение на швейное либо тракторное. Кто заканчивал тракторное, мог в 18 лет получить права.
Евгений Пустовой:
Давались корочки? Или были опыт и знания?
Надежда Астапенко:
Опыт и знания. Корочка – было прописано в аттестате (освоил данный предмет, швеи, например). Сейчас мы возвращаемся к тому же. 10-е классы на базовом уровне получают специальности. В аттестате прописывается, что они получили специальность, но они все равно могут поступить в колледж и учиться не три года, а год-полтора. В любом случае их уже чему-то научили.
Я всегда ребятам говорю: после 9-го класса пошел, в колледж поступил, отучился, а потом решил, нужно тебе высшее образование или нет.
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