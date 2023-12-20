В Беларуси появится межведомственная экспертная группа по вопросам биобезопасности – Субботин

Биологические угрозы – один из главных вызовов современности. Опаснейшие инфекционные болезни превращаются в инструмент гибридной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси состояние биобезопасности оценивается как стабильное, но это не должно расхолаживать. Сегодня, 20 декабря, в Совмине прошло первое заседание Совета по биологической безопасности.

У нашего Президента есть отличное качество для политика – предвидеть опасность. Поэтому в целях упреждения в стране при Совмине создали Совет по биобезопасности. А в ближайшей перспективе в Беларуси появится межведомственная экспертная группа. Этакий спецназ по биобезопасности. А у Совета – роль штаба.