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В Беларуси появится межведомственная экспертная группа по вопросам биобезопасности – Субботин

20 декабря 2023 17:40
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Биологические угрозы – один из главных вызовов современности. Опаснейшие инфекционные болезни превращаются в инструмент гибридной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси состояние биобезопасности оценивается как стабильное, но это не должно расхолаживать. Сегодня, 20 декабря, в Совмине прошло первое заседание Совета по биологической безопасности.

У нашего Президента есть отличное качество для политика – предвидеть опасность. Поэтому в целях упреждения в стране при Совмине создали Совет по биобезопасности. А в ближайшей перспективе в Беларуси появится межведомственная экспертная группа. Этакий спецназ по биобезопасности. А у Совета – роль штаба.

В Беларуси появится межведомственная экспертная группа по вопросам биобезопасности – Субботин-1

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Планируем создание рабочей группы именно по болезням, мониторингу, анализу возможных вспышек, разработке каких-либо мероприятий по профилактике или борьбе и недопущению возникновения тех или иных заболеваний. Хотим собрать все данные, ресурсы, знания в один мощных кулак, которым проще будет управлять и бороться или вырабатывать какие-то мероприятия по борьбе с тем или иным заболеванием.

В Совмине прошло первое заседание Совета по биологической безопасности. Кто угрожает Беларуси и как реагировать?

# Национальная безопасность # общество # Александр Субботин # Евгений Пустовой

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