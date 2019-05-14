В Беларуси построят новый выставочный центр: где будет находиться и как выглядеть

Новости Беларуси. В Беларуси построят новый выставочный центр. Его возведут к 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это поручение главы государства, которое прозвучало 14 мая на отдельном совещании. Во Дворце Независимости обсуждали возведение будущего здания и утвердили площадку под застройку. Главное требование Президента: центр должен быть функциональным, но без лишних затрат.

Фактически в Минске всего две специализированные выставочные площадки. Да и они расписаны чуть ли не на месяцы вперед. Обсуждали и вопросы создания в стране единого оператора, который будет заниматься координацией выставочной деятельности. На календаре – май, а работа этого выставочного центра расписана даже на октябрь. Два-три масштабных мероприятия в месяц. Похожая картина была и в 2018 году. Такая загрузка, конечно, это приятные хлопоты, но «Белэкспо» пора расширяться.

Ольга Коршун, СТВ:

Этот комплекс чуть ли не единственная крупная выставочная площадка в стране. В народе это здание больше известно как «ромашка». Возвели его ещё в конце 80-ых. Реконструировали, но в 21 веке возможностей «ромашки» явно маловато, чтобы себя показать и на других посмотреть.

В Беларуси в 2018 году появился еще один специализированный выставочный центр. Его построили в индустриальном парке «Великий камень». Но этих площадок не хватает. Только в 2018 в Беларуси провели свыше 200 выставок, больше всего – в столице.

Часто используют «Минск-Арену» или Футбольный манеж, но строили их не для этого. А в Китае, к примеру, под выставки отведено более 6 миллионов квадратных метров, в Германии – около 3. Для нашей страны наличие современной площадки – вопрос не просто имиджевый, а даже экономический.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В современном мире невозможно без организации выставок и подобных мероприятий вести прежде всего торговлю. А для экспортно ориентированной страны вообще невозможно развитие. Мы давно говорили на эту тему, мною была поставлена задача о проработке вопросов развития выставочной деятельности и строительства национального центра, который бы соответствовал всем требованиям современности. Но вопрос неоправданно затянулся (подробнее здесь).

Президенту предлагали несколько площадок для строительства. К примеру, в Малиновке на пересечении МКАД и Брестского шоссе, но вариант не утвердили. В этом районе много жилых застроек. А это может усложнить и стройку, и в целом жизнь обычных горожан.

Так что остановились на другом варианте. Новая площадка появится около торгового центра «Экспобел». Как будет выглядеть выставочный комплекс, этот вопрос пока остается открытым. Макет отправили на доработку. Впрочем, требования предельно понятны: без излишеств. Это касается как дизайна, так и затрат на строительство в целом.

К строительству комплекса приступят не позже 2020 года. Планируется, что он будет включать 15 тысяч квадратных метров выставочных площадей. Столько же отведут под конгресс-холл, бизнес-центр, появится и открытая площадка для тяжелой техники. Александр Турчин о том, как будет финансироваться строительство Национального выставочного центра А чтобы буквально каждый выставочный метр работал с максимальной отдачей и в целом направление развивалось, решено создать общую систему выставочной деятельности и определить единого оператора.