Александр Турчин о том, как будет финансироваться строительство Национального выставочного центра

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил к 2021 году построить в стране Национальный выставочный центр. Речь об этом 14 мая шла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил к 2021 году построить в стране Национальный выставочный центр. Речь об этом 14 мая шла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Надо сделать просто и красиво»: Президент поручил к 2021 построить в Беларуси Национальный выставочный центр
По итогам совещания Александр Лукашенко поручил еще раз проработать предложенный проект с учетом экономии и удешевления. Речь идет о 30 тысячах квадратных метров. По предварительному плану рядом с выставочными территориями появятся конгресс-хол и бизнес-центр. К проектированию намерены приступить в ближайшее время.
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Это очень важное решение, которое сегодня принял глава государства. Почему? Потому что Беларусь – экспортоориентированная страна. Строительство выставочного центра мы рассматриваем через эту призму. То есть количество выставок, участие в них зарубежных компаний, зарубежных партнеров и, как следствие, продвижение наших товаров за рубеж.
Финансирование, мы предполагаем, либо кредитные ресурсы Банка развития, либо включение в Государственную инвестиционную программу. Тут важное дополнение (сегодня задачу обозначил глава государства): в дальнейшем этот комплекс должен быть самоокупаемым. То есть государство поможет построить, но дальше его эксплуатировать и, как следствие, зарабатывать деньги будет эксплуатирующая организация.
Вскоре на рассмотрение главе государства будут внесены предложения по единому оператору, который будет курировать всю выставочную деятельность. Ежегодно в стране проводится более 100 экспозиций. Охватывают они все отрасли экономики.
2018 год стал самым насыщенным. В Беларуси провели более 200 выставок и ярмарок. Участие в них приняли около 25 тысяч отечественных и более 1500 зарубежных компаний.