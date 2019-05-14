Прямой эфир

Александр Турчин о том, как будет финансироваться строительство Национального выставочного центра

14 мая 2019 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил к 2021 году построить в стране Национальный выставочный центр. Речь об этом 14 мая шла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин о том, как будет финансироваться строительство Национального выставочного центра-1

«Надо сделать просто и красиво»: Президент поручил к 2021 построить в Беларуси Национальный выставочный центр

По итогам совещания Александр Лукашенко поручил еще раз проработать предложенный проект с учетом экономии и удешевления. Речь идет о 30 тысячах квадратных метров. По предварительному плану рядом с выставочными территориями появятся конгресс-хол и бизнес-центр. К проектированию намерены приступить в ближайшее время.

Александр Турчин о том, как будет финансироваться строительство Национального выставочного центра-4

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Это очень важное решение, которое сегодня принял глава государства. Почему? Потому что Беларусь – экспортоориентированная страна. Строительство выставочного центра мы рассматриваем через эту призму. То есть количество выставок, участие в них зарубежных компаний, зарубежных партнеров и, как следствие, продвижение наших товаров за рубеж.

Финансирование, мы предполагаем, либо кредитные ресурсы Банка развития, либо включение в Государственную инвестиционную программу. Тут важное дополнение (сегодня задачу обозначил глава государства): в дальнейшем этот комплекс должен быть самоокупаемым. То есть государство поможет построить, но дальше его эксплуатировать и, как следствие, зарабатывать деньги будет эксплуатирующая организация.

Александр Турчин о том, как будет финансироваться строительство Национального выставочного центра-7

Вскоре на рассмотрение главе государства будут внесены предложения по единому оператору, который будет курировать всю выставочную деятельность. Ежегодно в стране проводится более 100 экспозиций. Охватывают они все отрасли экономики.

2018 год стал самым насыщенным. В Беларуси провели более 200 выставок и ярмарок. Участие в них приняли около 25 тысяч отечественных и более 1500 зарубежных компаний.

# Выставки в Минске # Экономика # Александр Турчин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нафтан» выставляет претензии российским компаниям. Комментарий заместителя гендиректора
14 мая 2019 11:30

«Нафтан» выставляет претензии российским компаниям. Комментарий заместителя гендиректора

Квадратный метр за 1000 рублей. В Фаниполе активно строят доступное жилье
13 мая 2019 18:59

Квадратный метр за 1000 рублей. В Фаниполе активно строят доступное жилье

«Мы приехали, чтоб поучиться». Латвия заинтересована развивать сотрудничество с Беларусью в IT-сфере
13 мая 2019 18:49

«Мы приехали, чтоб поучиться». Латвия заинтересована развивать сотрудничество с Беларусью в IT-сфере