Александр Турчин о том, как будет финансироваться строительство Национального выставочного центра

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил к 2021 году построить в стране Национальный выставочный центр. Речь об этом 14 мая шла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам совещания Александр Лукашенко поручил еще раз проработать предложенный проект с учетом экономии и удешевления. Речь идет о 30 тысячах квадратных метров. По предварительному плану рядом с выставочными территориями появятся конгресс-хол и бизнес-центр. К проектированию намерены приступить в ближайшее время.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Это очень важное решение, которое сегодня принял глава государства. Почему? Потому что Беларусь – экспортоориентированная страна. Строительство выставочного центра мы рассматриваем через эту призму. То есть количество выставок, участие в них зарубежных компаний, зарубежных партнеров и, как следствие, продвижение наших товаров за рубеж.

Финансирование, мы предполагаем, либо кредитные ресурсы Банка развития, либо включение в Государственную инвестиционную программу. Тут важное дополнение (сегодня задачу обозначил глава государства): в дальнейшем этот комплекс должен быть самоокупаемым. То есть государство поможет построить, но дальше его эксплуатировать и, как следствие, зарабатывать деньги будет эксплуатирующая организация.