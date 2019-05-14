«Надо сделать просто и красиво»: Президент поручил к 2021 построить в Беларуси Национальный выставочный центр

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил к 2021 году построить в стране Национальный выставочный центр. Речь об этом 14 мая шла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос для Беларуси действительно серьезный. На данный момент наша выставочная инфраструктура представлена лишь павильоном «БелЭкспо» на проспекте Победителей и двухэтажным комплексом в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Показать стране есть что, но выясняется, что площади с парковочными местами и точками общепита, где можно разместить тяжелые крупногабаритные экспонаты, попросту отсутствуют. Поэтому необходимость в появления такого павильона очевидна. Главное требование главы государства к новому центру – он должен быть функциональным и построен без лишних затрат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы давно говорили на эту тему. Мной была поставлена задача о проработке вопросов развития выставочной деятельности и строительства своего национального центра, который бы соответствовал всем требованиям современности для подобных центров. Но вопрос неоправданно затянулся. Поэтому на таком высоком уровне давайте определяться, и давайте сделаем так, чтобы уже в 2021 году мы имели подобный центр. Для активной работы по организации выставочной деятельности в стране, особенно эффективности ее – она должна быть обязательно эффективной – нам надо подумать о создании единой системы и единого центра выставочной деятельности. Принимаются все предложения, решение надо принимать в этом полугодии по второму вопросу, да и по первому надо определяться и начинать строительство этого центра.

Единственное требование – центр не должен быть дворцовым. Это должен быть функциональный центр со всеми зданиями и помещениями для проведения подобных мероприятий. Для того, чтобы этот центр был дешевым, не надо ничего мудрить. Он, конечно должен быть внешне симпатичным и красивым, но это не значит, что за это мы должны платить бешеные деньги. Этого быть не должно, поэтому надо сделать просто и красиво. Добротно. Качественно. Строительство нового выставочного центра – проект национальный и имиджевый. Сегодня правительство предложило различные площадки под будущий проект. В качестве наиболее подходящей была выбрана территория в районе «Экспобела». По итогам совещания Александр Лукашенко поручил еще раз проработать предложенный проект с учетом экономии и удешевления.