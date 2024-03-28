Лукашенко: экономика – это приоритет приоритетов. Финансовая деятельность должна быть подчинена её интересам

Экономика как приоритет приоритетов. Вся финансовая деятельность должна быть подчинена именно ее интересам. Это было сказано сегодня, 28 марта, Президентом во время обсуждения работы банковской системы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с финансово-политическим пулом государственной вертикали.

Сегодняшнее мероприятие на протокольном языке называется докладом. Но темы встречи от этого не потеряли своей значимости. Обсудили работу банковской системы, проанализировали меры по сопровождению внешнеторговой деятельности. В кабинете Первого руководители, обладающие лучшими компетенциями в стране в сфере финансово-экономической и денежно-кредитной деятельности. Посыл Первого – государство оставляет за собой патерналистский подход к национальной экономике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, к месту будет обсудить основные проблемы. Именно проблемы, которые у нас существуют в кредитно-финансовой прежде всего сфере. При этом хочу предупредить: если в общем говорить, экономика – это приоритет приоритетов. Всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Чего бы нам это ни стоило. Это главное. В противном случае зачем такая финансовая система? Подробности. Государство продолжит усиливать контроль за работой Национального банка. Для этого были приняты кадровые решения. Недавно заместителем главы Администрации Президента по вопросам финансовой деятельности стал Александр Егоров. Во время назначения глава государства дал четкие поручения. Сегодня задачи дополнены.