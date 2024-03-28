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Лукашенко: экономика – это приоритет приоритетов. Финансовая деятельность должна быть подчинена её интересам

28 марта 2024 17:01
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Экономика как приоритет приоритетов. Вся финансовая деятельность должна быть подчинена именно ее интересам. Это было сказано сегодня, 28 марта, Президентом во время обсуждения работы банковской системы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с финансово-политическим пулом государственной вертикали.

Лукашенко: экономика – это приоритет приоритетов. Финансовая деятельность должна быть подчинена её интересам-1

Сегодняшнее мероприятие на протокольном языке называется докладом. Но темы встречи от этого не потеряли своей значимости. Обсудили работу банковской системы, проанализировали меры по сопровождению внешнеторговой деятельности. В кабинете Первого руководители, обладающие лучшими компетенциями в стране в сфере финансово-экономической и денежно-кредитной деятельности. Посыл Первого – государство оставляет за собой патерналистский подход к национальной экономике.

Лукашенко: экономика – это приоритет приоритетов. Финансовая деятельность должна быть подчинена её интересам-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Думаю, к месту будет обсудить основные проблемы. Именно проблемы, которые у нас существуют в кредитно-финансовой прежде всего сфере. При этом хочу предупредить: если в общем говорить, экономика это приоритет приоритетов. Всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Чего бы нам это ни стоило. Это главное. В противном случае зачем такая финансовая система? Подробности.

Государство продолжит усиливать контроль за работой Национального банка. Для этого были приняты кадровые решения. Недавно заместителем главы Администрации Президента по вопросам финансовой деятельности стал Александр Егоров. Во время назначения глава государства дал четкие поручения. Сегодня задачи дополнены.

Лукашенко: экономика – это приоритет приоритетов. Финансовая деятельность должна быть подчинена её интересам-7

Александр Лукашенко:
Когда я назначал заместителя главы Администрации [назначение Александра Егорова заместителем главы Администрации Президента Беларуси — прим. ред], уже сказал, что это человек с хорошими знаниями в сфере финансов, банков. И нам будет легче разговаривать в Администрации с Национальным банком, со специалистами, поскольку на одной волне же. Учились в одних и тех же вузах. К этому мы подключаем Комитет государственного контроля. Как вы понимаете, Павел Владимирович [председатель правления Нацбанка Павел Каллаур. прим. ред], вне контроля Национальный банк быть не может. Контроль осуществляется Президентом, и вы, наверное, заметили, что в связи с назначением новых лиц в финансово-экономическом блоке этот контроль будет усиливаться. Это не значит, что мы будем мешать работе Национального банка. Он в основном свои функции выполняет. Как показывают результаты в экономике за последний год, в сложной обстановке, связанной с давлением со стороны западных недружественных государств на Беларусь, экономика справляется. Значит, и правительство с Национальным банком справляются. Но это не значит, что нет в этом плане проблем.

# Государственная политика # Экономика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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