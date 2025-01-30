Не просто защищать, но и вовремя видеть возможные угрозы. Одну из ключевых задач, которая стоит перед пограничными войсками, озвучил Президент. Во Дворце Независимости 30 января шла речь о национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим принят важнейший документ – Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы в 2025 году.

При всей недружественной риторике со стороны западных стран Минск демонстрирует открытость. За прошлый год белорусским безвизом воспользовались почти 236 тысяч туристов. 215 тысяч – соседи из стран ЕС, остальные – гости из дальнего зарубежья. Также в страну въехало более 137 тысяч украинцев. А вот со стороны сопредельных служб – затягивание оформления документов. Многие пункты пропуска закрыты, а остальные работают слишком медленно. Литовский «Мядининкай» в 2024 году принимал грузовики в пять раз медленнее, чем это необходимо по их же нормам.

Взаимных шагов нет. Понятно, у современных акторов польской политики совсем другая историческая миссия. Они не слышат чаяния даже своего народа. Но даже если флигель на королевском замке повернется, расслабляться не стоит. В то время как западные авторы дискурса о либерализации отношений мило улыбались, военный блок продолжал стягивать войска к границам Беларуси. Сейчас и вовсе по указке Белого дома толерантная Европа будет отчислять по 5 % с ВВП на милитаризацию. Это невероятные цифры. Молостов: задача у пограничников одна – надежная охрана государственной границы.

В итоге от Кургана Дружбы на севере до монумента «Три сестры» на юге образовано кольцо недоброжелательных выпадов. Протяженность участка, натянутого как гитарная струна, с ЕС и Украиной составляет 2 314 километров. Это и есть линия обороны нашей страны. Ведомственные задачи – у Госпогранкомитета, но дело-то общее.