В Беларуси планируют увеличить размер пенсии по возрасту на 15%

Вступление в ШОС, прекращение погрансотрудничества с Украиной, повышение налога на люксовые авто, увеличение пенсий. Депутаты одобрили ряд инициатив о внесении изменений в законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году в стране планируют увеличить размер пенсии по возрасту. Выплаты могут вырасти в среднем на 15 %. В целом бюджет ФСЗН в следующем году не будет дефицитным. Такие положения отражены в проекте закона. Он сегодня, 1 ноября, принят в двух чтениях.