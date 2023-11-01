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В Беларуси планируют увеличить размер пенсии по возрасту на 15%

01 ноября 2023 15:29
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Вступление в ШОС, прекращение погрансотрудничества с Украиной, повышение налога на люксовые авто, увеличение пенсий. Депутаты одобрили ряд инициатив о внесении изменений в законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году в стране планируют увеличить размер пенсии по возрасту. Выплаты могут вырасти в среднем на 15 %. В целом бюджет ФСЗН в следующем году не будет дефицитным. Такие положения отражены в проекте закона. Он сегодня, 1 ноября, принят в двух чтениях.

В Беларуси планируют увеличить размер пенсии по возрасту на 15%-1

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Расходы бюджета фонда предусмотрены в сумме 27,8 миллиарда рублей. Почти 80 % запланировано направить на выплату пенсий. Это более 22 миллиардов рублей или на 3 миллиарда больше, чем в 2023 году. В стране 2,4 миллиона человек получают разные виды пенсий или почти каждый четвертый житель страны, из них пенсию по возрасту – 2 миллиона человек.

Всего в рамках заседания 10-й сессии Палаты представителей парламентарии рассмотрели 11 законопроектов.

Законопроект об основах административных процедур одобрен во втором чтении. Подробности.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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