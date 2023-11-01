Лесные хозяйства Минской области наращивает объёмы экспорта

Новости Беларуси. Лесохозяйственные учреждения наращивают объемы в поставках. Санкции Европейского союза пересмотрели экспортные стратегии и необходимости разворота товарных потоков с Запада на Восток, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ежемесячно на экспорт отправляется 1 500-1 700 м³ пиломатериалов из Копыльского района. В числе постоянных покупателей – Турция, Азербайджан, Узбекистан и Кыргызстан. Экспортируется продукция в Россию. В ассортименте – доска для пола, имитация бруса, террасная доска, дрова колотые, посадочный материал. Кстати, недавно здесь запустили линию для сращивания пиломатериалов. Это повлекло за собой расширение ассортиментной линии. А еще были созданы дополнительные рабочие места.

Сергей Евсюченя, главный инженер Копыльского опытного лесхоза:

Ежедневно на цеху деревообработки перерабатывается порядка 200 м³ круглых лесоматериалов. Из них мы получаем порядка 80 м³ пиломатериалов. Перерабатывается в основном в срощенные изделия низкокачественное сырье. То, что не востребовано на экспорт и внутреннем рынке.