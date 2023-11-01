Глава МАРТ встретился с профсоюзным активом

Новости Беларуси. Национальная безопасность и электоральный суверенитет. Этим темам посвящены курсы молодежного профактива, которые объединили в 2023 году более 90 человек. В программе – лекции от известных спикеров, экскурсии и посещение предприятий, а также встречи с руководителями профильных министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники торговли, потребительской кооперации и предпринимательства 1 ноября общались с министром антимонопольного регулирования и торговли. Алексей Богданов рассказывал участникам диалога об основных направлениях работы ведомства и их особенностях, особое внимание обратил на проблемы регулирования цен и уровня престижа профессии. Кроме того, ответил на волнующие активистов вопросы. Такая обратная связь позволяет не просто услышать мнение, но и использовать его в дальнейшем при принятии нормативных актов.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Профсоюзы тоже проводят в магазинах мониторинги ценового регулирования и всю информацию потом передают нам. Мы уже реагируем оперативно на те выявленные факты, которые заслуживают нашего внимания. Поскольку Федерация профсоюзов не может сама выписать штраф, вести административный процесс, поэтому информация передается нам. А мы договорились о том, что поскольку у Федерации очень большое количество людей по всей республике, у нас специалистов гораздо меньше, мы в таком партнерстве с ними отрабатываем вопросы ценового регулирования.

Ирина Горянина, менеджер по подбору персонала:

Представлено много преподавателей, они действительно доносят информацию очень четко, очень действенно. Все равно нужно время, чтобы эта информация уложилась в голове. Конечно, приеду домой, буду ее доносить до нашего коллектива.