В Беларуси планируют открыть по 10 молочно-товарных комплексов в каждой области

Новости Беларуси. Повестка мирового АПК в 2023 году включает ряд тревожных трендов: рост себестоимости, снижение темпов производства, усугубление проблем логистики и рост числа недоедающих. Продовольственный кризис перестал быть мнимой угрозой – это неизбежное будущее, к которому надо готовиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В таких условиях очевидно, что Беларусь не зря ежегодно вкладывается в агропромышленный комплекс. Сегодня наша страна может не только закрыть потребности внутреннего рынка, но активно наращивает поставки сельхозсырья и продукции во внешние регионы. Так, экспортная выручка АПК Беларуси в 2022 году может составить более 8 миллиардов долларов. За 10 месяцев уже превышены прошлогодние показатели. 21 декабря в Овальном зале Дома правительства прошло совместное заседание обеих палат парламента. С докладом выступил вице-премьер.

Леонид Заяц отметил, что исторически наша страна занимала ведущие позиции в аграрном производстве. Этого не изменили даже санкции: в сельской местности проживает 22 % населения, растет производство молока и мяса. Но в числе задач – увеличение объемов. До 2025 года важно выйти не менее чем на 9 тысяч тонн. Работа уже идет. Так, на рассмотрении у главы государства находится указ о строительстве в каждой области десятка современных товарных комплексов.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Закроем внутренний рынок в полном объеме и обеспечим прирост экспорта в натуральном выражении, думаю, и в денежном выражении на последующие годы. Что касается свиноводства, мы построили 14 новых свиноводческих комплексов, сейчас активно развиваем строительство тоже во всех областях свиноводческих комплексов. Увеличим поголовье свиней и допроизведем тот объем свинины, который мы сегодня закупаем по импорту. В условиях политики ограничений предприятия расширили поставки на традиционные рынки стран СНГ, продолжается поиск новых логистических маршрутов в государства дальней дуги. Сегодня география белорусского экспорта – это около 100 стран мира. Но потенциал для роста есть. Потому промахи недопустимы, особенно сейчас, когда продовольственная безопасность – наиболее актуальный вопрос. Михаил Русый о результатах гомельских аграриев: пять шагов не сделали, как надо было по технологии – и наступил провал. Подробности.