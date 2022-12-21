«Я планирую поступать на юридический». В Минске прошёл финал турнира по Конституции среди школьников

Новости Беларуси. Правовая грамотность и повышение интереса школьников к законодательству – в стенах юридического факультета БГУ состоялся финал второго республиканского турнира для старшеклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнование собрало 21 участника из всех регионов Беларуси. Формат проведения – онлайн-тестирование на Детском правовом сайте. В течение часа ребята отвечали на 30 вопросов по Основному закону нашей страны. Заинтересовать к правовому турниру велика, ведь именно здесь собрались будущие специалисты в области юридических наук.

В начале я выиграл районный этап, в последующем я прошел на область. С соответствующей подготовкой моих преподавателей я прошел на республику. Я планирую поступать на юридический факультет БГУ и стремлюсь к этому.