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«Я планирую поступать на юридический». В Минске прошёл финал турнира по Конституции среди школьников

21 декабря 2022 15:38
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Новости Беларуси. Правовая грамотность и повышение интереса школьников к законодательству – в стенах юридического факультета БГУ состоялся финал второго республиканского турнира для старшеклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я планирую поступать на юридический». В Минске прошёл финал турнира по Конституции среди школьников-1

Соревнование собрало 21 участника из всех регионов Беларуси. Формат проведения – онлайн-тестирование на Детском правовом сайте. В течение часа ребята отвечали на 30 вопросов по Основному закону нашей страны. Заинтересовать к правовому турниру велика, ведь именно здесь собрались будущие специалисты в области юридических наук.

«Я планирую поступать на юридический». В Минске прошёл финал турнира по Конституции среди школьников-4

В начале я выиграл районный этап, в последующем я прошел на область. С соответствующей подготовкой моих преподавателей я прошел на республику. Я планирую поступать на юридический факультет БГУ и стремлюсь к этому.

«Я планирую поступать на юридический». В Минске прошёл финал турнира по Конституции среди школьников-7

По итогам тура определят девять победителей. Торжественная церемония награждения пройдет в Музее современной белорусской государственности с участием учредителей правового турнира. Все финалисты будут отмечены специальными сертификатами.

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# Конституция # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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