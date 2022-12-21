Михаил Русый о результатах гомельских аграриев: пять шагов не сделали, как надо было по технологии – и наступил провал

Новости Беларуси. Экспортная выручка АПК Беларуси может составить более 8 миллиардов долларов. За 10 месяцев уже превышены прошлогодние показатели. В Овальном зале Дома правительства прошло совместное заседание обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С докладом выступил вице-премьер Леонид Заяц. Он отметил, что исторически наша страна занимала ведущие позиции в аграрном производстве. Этого не изменили даже санкции: в сельской местности проживает 22 % населения. Ставка, которая делается на АПК, оправдывает себя не первый год. Впрочем, сегодня продовольственная безопасность как никогда актуальный вопрос.

Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Идет кризис, кризис продовольственный. Не хватает продуктов питания. Вы в курсе, что в этом году юбилей – 8 миллиардов человек в мире. И ежегодно добавляется по несколько миллионов, все это количество надо кормить. Но не так-то просто, ресурсы Земли тоже ограничены. Поэтому Республика Беларусь заняла правильную политику несколько лет назад, что начала развивать свой аграрный сектор.