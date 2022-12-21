Михаил Русый о результатах гомельских аграриев: пять шагов не сделали, как надо было по технологии – и наступил провал
Новости Беларуси. Экспортная выручка АПК Беларуси может составить более 8 миллиардов долларов. За 10 месяцев уже превышены прошлогодние показатели. В Овальном зале Дома правительства прошло совместное заседание обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С докладом выступил вице-премьер Леонид Заяц. Он отметил, что исторически наша страна занимала ведущие позиции в аграрном производстве. Этого не изменили даже санкции: в сельской местности проживает 22 % населения. Ставка, которая делается на АПК, оправдывает себя не первый год. Впрочем, сегодня продовольственная безопасность как никогда актуальный вопрос.
Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Идет кризис, кризис продовольственный. Не хватает продуктов питания. Вы в курсе, что в этом году юбилей – 8 миллиардов человек в мире. И ежегодно добавляется по несколько миллионов, все это количество надо кормить. Но не так-то просто, ресурсы Земли тоже ограничены. Поэтому Республика Беларусь заняла правильную политику несколько лет назад, что начала развивать свой аграрный сектор.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Выверено были приняты все шаги, уже в 2000-х годах была обеспечена продовольственная безопасность. Я всегда привожу один пример: 96 год, если брать, и сейчас – 24 тысячи тонн сыра производила страна. А в прошлом году 278 тысяч тонн сыра произведено в нашей стране. В десятки раз маржинально увеличили производство продукции. Сделано много, подходы определены правильные, но на этом успокаиваться нельзя, как показали нам гомельчане. Пять шагов они не сделали, как надо было по технологии, и наступил провал. А село – это сектор такой, где в одну минуту ничего не поправишь. Надо год, полтора, два.
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