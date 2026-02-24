В Беларуси пересматривают законодательство о науке
В Беларуси пересматривают законодательство о науке. Главное требование главы государства – сделать научную сферу более оперативной и тесно связать ее с реальным сектором экономики. Ученые должны не просто проводить исследования, а своевременно реагировать на вызовы времени, учитывая нужды страны и промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас работа в правовом поле регулируется множеством документов. Эксперты решают, стоит ли сохранять такое количество актов или эффективнее объединить их в Единый кодекс.
Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Оперативные вопросы решать нормативно-правовыми актами либо уровня главы государства, либо уровня правительства. Что, с одной стороны, сохранит прочный фундамент нашей науки, а, с другой стороны, позволит оперативно принимать решения, как того требует наше время.
В Беларуси создана соответствующая правовая база в научной сфере. Однако новые вызовы времени диктуют свои условия. В числе самых острых вопросов – старение научных кадров. Также назрела потребность плотнее объединить усилия академических институтов и университетских лабораторий, чтобы потенциал вузовской науки использовался в полной мере.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В Советском Союзе была нормальная практика. Когда руководитель той или другой научной школы одновременно работая и в Национальной академии, вместе с тем был заведующим кафедрой или какой-нибудь лабораторией, которую он сам основал, того научного направления. Потому что это очень важно. Поэтому научные кадры, взаимодействие всех отраслей знаний, решение важнейшей фундаментальной задачи – это ускоренное научное развитие и это наша технологическая безопасность, которая невозможна без развития науки, без развития научных школ.
В Палате представителей Национального собрания Беларуси рассматривают законопроект об интеллектуальной собственности, который затрагивает в том числе научную сферу. Главная цель – ускорить путь внедрения изобретений. Это фундамент технологического суверенитета Беларуси.