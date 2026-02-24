В Беларуси пересматривают законодательство о науке. Главное требование главы государства – сделать научную сферу более оперативной и тесно связать ее с реальным сектором экономики. Ученые должны не просто проводить исследования, а своевременно реагировать на вызовы времени, учитывая нужды страны и промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас работа в правовом поле регулируется множеством документов. Эксперты решают, стоит ли сохранять такое количество актов или эффективнее объединить их в Единый кодекс.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Оперативные вопросы решать нормативно-правовыми актами либо уровня главы государства, либо уровня правительства. Что, с одной стороны, сохранит прочный фундамент нашей науки, а, с другой стороны, позволит оперативно принимать решения, как того требует наше время. В Беларуси создана соответствующая правовая база в научной сфере. Однако новые вызовы времени диктуют свои условия. В числе самых острых вопросов – старение научных кадров. Также назрела потребность плотнее объединить усилия академических институтов и университетских лабораторий, чтобы потенциал вузовской науки использовался в полной мере.