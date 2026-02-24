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Лукашенко 26 февраля в Москве примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства

24 февраля 2026 13:38
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26 февраля Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства в Москве. В повестке – семь пунктов по актуальным вопросам двустороннего интеграционного взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко 26 февраля в Москве примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства -2

В центре внимания будут основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а также разработка проекта аналогичного документа до 2029-го. Ключевые пункты повестки также касаются организации трансграничного пригородного пассажирского сообщения; создания Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства; взаимной поддержки в сотрудничестве в области международного правосудия; присуждения премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы.

# Александр Лукашенко # Союзное государство

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