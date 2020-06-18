В Беларуси переиздан учебник о ВОВ: «Достучаться до души ребёнка, разбудить в нём историческую память»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Историю изменить нельзя, но скорректировать образ прошлого – это сплошь и рядом. И это происходит в результате подготовки тех или других учебных пособий. Марат Геннадьевич, к Вам вопрос: Вы – один из авторов учебного пособия, посвященного Великой Отечественной войне. Как Вам видится эта проблема через призму учебников?

Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:

В 2020 году был переиздан учебник «Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны». Первое издание вышло в 2004 году к 60-летию Победы. Мне посчастливилось стать соавтором этого учебника. Что новое? Мы здесь постарались, в этом учебнике, причём это плод Академии наук совместно с министерством образования – здесь участвовали академические учёные и ВУЗовские сотрудники, и преподаватели-учёные – мы здесь постарались, в том числе, после каждого раздела предложить не только детям, но и родителям создать свою летопись войны или свою летопись Победы.

И здесь мы предлагаем ребятам школьного возраста через рассказы своих родителей, воспоминания своих бабушек и дедушек, прадедушек – вспомнить, где они воевали, что они делали в годы Великой Отечественной войны, были ли в партизанах, или же как был освобождён твой населённый пункт, в котором ты живёшь. То есть через призму не документалистики, может быть, а через призму воспоминаний и через призму различных судеб посмотреть на эти вещи.

Смотря как к этому подойти, конечно. Потому что, чтобы заронить в душе ребёнка зернышко памяти, духовности этой памяти, то это, в свою очередь, породит интеллектуально развитого молодого человека, в дальнейшем – патриота, гражданина. Это очень важно. И ещё один очень важный аспект. Наверное, монографию написать легче научную. Потому что учебник – это целый плод. Причём вместить в 200 страниц период Великой Отечественной войны – вы представляете. И показать не просто вклад белорусского народа – воевал не только белорусский народ. Но именно почему называется «советского народа». Это очень тяжело, я сам с этим столкнулся, и мои коллеги, которые работали над учебником. Цель если брать глобально – достучаться до души ребёнка, разбудить в нём вот эту историческую память.