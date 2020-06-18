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Коронавирус в Беларуси. Минздрав опубликовал статистику на 18 июня

18 июня 2020 11:22
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Новости Беларуси. На 18 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус.    

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в Telegram-канале, зарегистрированы 56 657 человек, у которых положительный тест на COVID-19.     

Всего было сделано 800 435 тестов.    

Скончался 331 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.    

Две группы добровольцев по 38 человек. Как в России проводят испытания вакцины от коронавируса? (читать далее)      

# Коронавирус # общество

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