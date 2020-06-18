Коронавирус в Беларуси. Минздрав опубликовал статистику на 18 июня

Новости Беларуси. На 18 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус.
По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в Telegram-канале, зарегистрированы 56 657 человек, у которых положительный тест на COVID-19.
Всего было сделано 800 435 тестов.
Скончался 331 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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