Коронавирус в Беларуси. Минздрав опубликовал статистику на 18 июня

Новости Беларуси. На 18 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в Telegram-канале, зарегистрированы 56 657 человек, у которых положительный тест на COVID-19.

Всего было сделано 800 435 тестов.

Скончался 331 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.