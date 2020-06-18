Прямой эфир

Белорусские вузы планируют принять более 55 тысяч студентов, 27 тысяч – за счет бюджета

18 июня 2020 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские вузы в 2020 году готовы принять более 55 тысяч студентов, сообщили в программе Новости «24 часа». Цифра несколько выше, чем в 2019-м. Подать документы можно в полсотни университетов и институтов.

Белорусские вузы планируют принять более 55 тысяч студентов, 27 тысяч – за счет бюджета-1

18 июня прошло первое заседание государственной комиссии по контролю за вступительными испытаниями.

Как сообщил министр образования, на обучение за счет бюджета планируют принять свыше 27 тысяч человек.

Первый этап вступительной кампании – централизованное тестирование. График его проведения из-за эпидобстановки сместился на более позднее время. Первый тест по белорусскому языку абитуриенты напишут 25 июня.

Белорусские вузы планируют принять более 55 тысяч студентов, 27 тысяч – за счет бюджета-4

К приемной кампании готовятся и ссузы. В общей сложности, средние специальные учебные заведения Беларуси в 2020 году планируют зачислить около 40 тысяч человек.

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить»
18 июня 2020 10:52

Александр Лукашенко: «Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить»

На авто упало дерево и повредило? Кто ответит и куда обращаться
18 июня 2020 10:35

На авто упало дерево и повредило? Кто ответит и куда обращаться

Президент Беларуси об изменении административного законодательства: «Не нужно цепляться к людям по мелочам»
18 июня 2020 10:01

Президент Беларуси об изменении административного законодательства: «Не нужно цепляться к людям по мелочам»