«Это будут совершенно другие дети». Директор комплекса «Хатынь» о том, почему стоит показывать ребёнку мемориалы ВОВ

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Очень важно, когда мы говорим о героизме, всё-таки, помнить именно о трагедии. Огромной трагедии каждого – и народа, и каждого отдельно взятого человека, и каждой семьи. Хоть этот штамп бывает, что нет такой семьи, которую не затронула война. Но тут, у нас, на нашей белорусской земле – это так оно и есть. Именно нет такой семьи, которую не затронула бы та война. И вот это эхо той войны, если так можно выразиться, оно отзывается и сейчас. И очень важно, как мне кажется, именно через семью, через семейное воспитание.

Безусловно, важны все государственные институты, начиная от школы и заканчивая другими, и органами власти. Но ничто не так даст человеку в его внутреннем восприятии, восприятии именно детей, как через семейное воспитание. Если взять ребёнка за руку и отвести его и в храм Божий, и на мемориальное кладбище, и в любое другое место, где или бои происходили, или где покоятся невинно убиенные даже дети – даже тот же Красный Берег, это будут совершенно другие дети и будут совершенно другие люди.

Можно поставить много памятников, и танки, и «Катюши», и что угодно тут будет стоять, но это техника. Иногда говорили, что Вторая мировая война – это война моторов, война машин. Нет! Это заблуждение. Это была война и людей, в первую очередь, людей, которые именно воевали, и несли страшные вот эти трагедии, каждого отдельного человека, вообще, и всех людей в частности. И поэтому наша историческая память именно для нас и как сегодняшних, и как для завтрашних – уже которые будут в наших детях, в наших внуках.