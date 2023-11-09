В Беларуси отмечают Всемирный день качества – узнали, как проверяют товары на пригодность

Сегодня, 9 ноября, отмечают Всемирный день качества. Для нас это понятие – одно из ключевых. По сути, это наш бренд. О достоинствах белорусских товаров знают далеко за пределами нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но главное – держать марку всегда и во всем. Для этого существует четкая система стандартов.
Главные помощники человека – электроприборы – могут быть опасны, если не соответствуют нормам. В Институте стандартизации и сертификации их испытаниям уделяют особое внимание. Прежде чем попасть в наши руки, испытуемые образцы проходят долгий путь. Например, у микроволновой печи проверяют около 30 показателей.
В экспериментальных боксах моделируют различные сценарии. Например, проверяют, смогут ли внутрь прибора проникнуть механические частицы. Если прибор прошел процедуры успешно, ему присваивают определенный класс защиты.
Елена Моргунова, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Качество – это бренд Республики Беларусь. Наша продукция славится везде именно непосредственно качеством.
Какие процедуры проходит товар, чтобы попасть на полки – подробности в видео.