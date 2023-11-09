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В Беларуси отмечают Всемирный день качества – узнали, как проверяют товары на пригодность

09 ноября 2023 18:46
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Сегодня, 9 ноября, отмечают Всемирный день качества. Для нас это понятие – одно из ключевых. По сути, это наш бренд. О достоинствах белорусских товаров знают далеко за пределами нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но главное – держать марку всегда и во всем. Для этого существует четкая система стандартов.

В Беларуси отмечают Всемирный день качества – узнали, как проверяют товары на пригодность-1

Главные помощники человека – электроприборы – могут быть опасны, если не соответствуют нормам. В Институте стандартизации и сертификации их испытаниям уделяют особое внимание. Прежде чем попасть в наши руки, испытуемые образцы проходят долгий путь. Например, у микроволновой печи проверяют около 30 показателей.

В экспериментальных боксах моделируют различные сценарии. Например, проверяют, смогут ли внутрь прибора проникнуть механические частицы. Если прибор прошел процедуры успешно, ему присваивают определенный класс защиты.

В Беларуси отмечают Всемирный день качества – узнали, как проверяют товары на пригодность-4

Елена Моргунова, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Качество – это бренд Республики Беларусь. Наша продукция славится везде именно непосредственно качеством.

Какие процедуры проходит товар, чтобы попасть на полки – подробности в видео.

# Государственная политика # общество # Диана Головач # Елена Моргунова # Фотофакт

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