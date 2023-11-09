На что идут налоги белорусов? Планы властей на 2024-й на конкретных примерах

Порядка 70 % имущественных налогов уплатили белорусы. Крайний срок для тех, кто еще не успел это сделать – 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным профильного министерства, в стране налогоплательщиками являются 3,5 миллиона человек. Уведомления о сумме и способе оплаты рассылаются в печатном или электронном виде. Именно от своевременных налоговых поступлений зависит финансирование многих масштабных проектов и комфорт ежедневной жизни. Наши выплаты в конкретных примерах – репортаж Кристины Протосовицкой.

В шаговой доступности и такой, в который будут спешить дети по утрам. Мечта жителей это 100-тысячного Заречного микрорайона Бреста уже исполняется. Строители этаж за этажом возводят детский сад на 350 мест. Каждая из таких строек обходится государству примерно в 15 миллионов рублей, а в год их вырастает сразу несколько по всей стране. На развитие соцсферы в Беларуси направят 31 млрд рублей – комментарий Минфина.