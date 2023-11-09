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«Стало модой среди молодёжи» – Кубраков посетил открытие военно-патриотического клуба «Стрела»

09 ноября 2023 18:45
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Новости Беларуси. В средней школе № 64 открыли районный военно-патриотический клуб «Стрела», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он является подшефным клубом одноименного спецподразделения ДПС МВД. Также в школе начала работать музейная экспозиция «Беларусь на переломе эпох: хроника современности».

«Стало модой среди молодёжи» – Кубраков посетил открытие военно-патриотического клуба «Стрела»-1

Название выбрано в не случайно – в честь спецназа дорожно-патрульной службы «Стрела». Поэтому акцент в клубе будет сделан на безопасность и изучение ПДД. В планах создать патриотические клубы по направлению ГАИ не только в Минске, но и во всех белорусских регионах.

«Стало модой среди молодёжи» – Кубраков посетил открытие военно-патриотического клуба «Стрела»-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Действительно уже стало модой среди молодежи, это очень приятно, – вступать в патриотические клубы. Приятно, что именно эти дети уже (кто-то учится в третьем классе, кто-то чуть постарше) подают пример своим сверстникам в соблюдении ПДД.

В рамках церемонии открытия состоялось показательное выступление специального подразделения ОМОН, а также выставка специализированной техники и вооружения.

Подробности смотрите в видеоматериале

# Государственная политика # общество # Иван Кубраков # Яна Лысякова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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