«Стало модой среди молодёжи» – Кубраков посетил открытие военно-патриотического клуба «Стрела»

Новости Беларуси. В средней школе № 64 открыли районный военно-патриотический клуб «Стрела», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он является подшефным клубом одноименного спецподразделения ДПС МВД. Также в школе начала работать музейная экспозиция «Беларусь на переломе эпох: хроника современности».

Название выбрано в не случайно – в честь спецназа дорожно-патрульной службы «Стрела». Поэтому акцент в клубе будет сделан на безопасность и изучение ПДД. В планах создать патриотические клубы по направлению ГАИ не только в Минске, но и во всех белорусских регионах.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Действительно уже стало модой среди молодежи, это очень приятно, – вступать в патриотические клубы. Приятно, что именно эти дети уже (кто-то учится в третьем классе, кто-то чуть постарше) подают пример своим сверстникам в соблюдении ПДД.

В рамках церемонии открытия состоялось показательное выступление специального подразделения ОМОН, а также выставка специализированной техники и вооружения.