На развитие соцсферы в Беларуси направят 31 млрд рублей – комментарий Минфина

Порядка 70 % имущественных налогов уплатили белорусы. Крайний срок для тех, кто еще не успел это сделать – 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным профильного министерства, в стране налогоплательщиками являются 3,5 миллиона человек. Уведомления о сумме и способе оплаты рассылаются в печатном или электронном виде. Именно от своевременных налоговых поступлений зависит финансирование многих масштабных проектов и комфорт ежедневной жизни.

В Беларуси на социальную сферу в 2024 году планируют направить порядка 31 миллиарда рублей. Это более 40 % консолидированного бюджета страны. На что идут налоги белорусов? Планы властей на 2024-й на конкретных примерах. Подробности.