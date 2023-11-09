На развитие соцсферы в Беларуси направят 31 млрд рублей – комментарий Минфина
Порядка 70 % имущественных налогов уплатили белорусы. Крайний срок для тех, кто еще не успел это сделать – 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным профильного министерства, в стране налогоплательщиками являются 3,5 миллиона человек. Уведомления о сумме и способе оплаты рассылаются в печатном или электронном виде. Именно от своевременных налоговых поступлений зависит финансирование многих масштабных проектов и комфорт ежедневной жизни.
В Беларуси на социальную сферу в 2024 году планируют направить порядка 31 миллиарда рублей. Это более 40 % консолидированного бюджета страны.
На что идут налоги белорусов? Планы властей на 2024-й на конкретных примерах. Подробности.
Александр Судник, начальник главного управления бюджетной политики Министерства финансов Беларуси:
Из них наиболее бюджетоемкие отрасли – здравоохранение (11,6 миллиарда рублей) и образование (11,8 миллиарда рублей). Данный объем ресурсов позволяет сохранить доступность для населения услуг. Как одна из форм господдержки сохраняется выплата для семей воспитывающих детей из семейного капитала. На эти цели на будущий год предусмотрено порядка 380 миллионов рублей.
Налоги – наше будущее. На что государство направляет бюджет – смотрите в видео.