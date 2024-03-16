Минск и Москва сверяют часы. Актуальные вопросы развития отношений Беларуси и России обсудили сегодня, 16 марта, лидеры двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск и Москва сверяют часы. Актуальные вопросы развития отношений Беларуси и России обсудили сегодня, 16 марта, лидеры двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этим вечером Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. В ходе беседы затронули тему взаимодействия в рамках Союзного государства и ситуацию в регионе.