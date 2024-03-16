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Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор

16 марта 2024 16:36
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Минск и Москва сверяют часы. Актуальные вопросы развития отношений Беларуси и России обсудили сегодня, 16 марта, лидеры двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор-1

Этим вечером Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. В ходе беседы затронули тему взаимодействия в рамках Союзного государства и ситуацию в регионе.

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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