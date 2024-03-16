Абельская: цель проекта «Запусти сердце» – обучить как можно больше людей основам первой помощи

Когда между жизнью и смертью считаные минуты, важно не упустить ни одной и знать алгоритм действий для спасения. Уникальный проект «Запусти сердце» стартовал 16 марта во всех регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:

Это важно не только школьникам. И не только школьникам десятого класса. Это важно каждому человеку. Взрослому, молодому, опытному, в преклонном возрасте. Потому что самая основная задача – это жизнь. Это спасти жизни. И это задача не только тех людей, которые имеют специальное медицинское образование. Поэтому основная цель и задача акции «Запусти Сердце» – это обучить как можно большее количество людей навыкам оказания базовой медицинской помощи.