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Абельская: цель проекта «Запусти сердце» – обучить как можно больше людей основам первой помощи

16 марта 2024 17:41
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Когда между жизнью и смертью считаные минуты, важно не упустить ни одной и знать алгоритм действий для спасения. Уникальный проект «Запусти сердце» стартовал 16 марта во всех регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абельская: цель проекта «Запусти сердце» – обучить как можно больше людей основам первой помощи-1

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:
Это важно не только школьникам. И не только школьникам десятого класса. Это важно каждому человеку. Взрослому, молодому, опытному, в преклонном возрасте. Потому что самая основная задача это жизнь. Это спасти жизни. И это задача не только тех людей, которые имеют специальное медицинское образование. Поэтому основная цель и задача акции «Запусти Сердце» это обучить как можно большее количество людей навыкам оказания базовой медицинской помощи.

Во всех регионах Беларуси стартовал проект «Запусти сердце» – школьников обучат основам реанимации.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Ирина Абельская

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