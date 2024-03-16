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Более 3 тысяч саженцев высадили вдоль дорог Минщины – как стартовал сезон субботников в Беларуси?

16 марта 2024 17:36
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Время наводить порядок. В стране начался сезон весенних субботников. Марафон чистоты уже объединил тысячи белорусов. Так, с раннего утра, вооружившись граблями и лопатами, минчане вышли наводить порядок на улицах и придомовых территориях. Благоприятная погода и для работ по озеленению. Более трех тысяч саженцев сегодня высадили вдоль трасс Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжит Арина Верховская.

Более 3 тысяч саженцев высадили вдоль дорог Минщины – как стартовал сезон субботников в Беларуси?-1

Солнечная погода, на термометре плюс – самое время для высадки саженцев. А ранняя весна этому только способствует. В центральном регионе уже приступили к работам по озеленению. Более трех тысяч саженцев высадили вдоль дорог Минской области.

Более 3 тысяч саженцев высадили вдоль дорог Минщины – как стартовал сезон субботников в Беларуси?-4

Максим Мигун, главный лесничий Логойского лесхоза:
Мы хотели максимально сохранить земляной ком, в котором она произрастала. Перед посадкой были подготовлены специальные посадочные лунки под диаметр этого кома. При посадке мы уже точно знали, что у растения есть большой шанс сохраниться, выжить и продолжить рост.

Более 3 тысяч саженцев высадили вдоль дорог Минщины – как стартовал сезон субботников в Беларуси?-7

И это только начало зеленого марафона. Всего вдоль трасс Минской области планируют высадить более восьми тысяч деревьев, кустарников – почти вдвое больше. Новые насаждения украсят склоны, откосы и придорожные полосы. Так, одним из спасительных ноу-хау сегодня воспользовались при благоустройстве трассы в Логойском районе.

В Беларуси начался сезон весенних субботников.

Более 3 тысяч саженцев высадили вдоль дорог Минщины – как стартовал сезон субботников в Беларуси?-10

Сергей Нижник, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
В этом году мы поменяли технологию. Все дополнения производятся с комом земли. Это значит корневая система находится в материнской породе, чтобы позволила растению прижиться и начать рост в этих условиях.

Подробности в видео.

# Субботники в Беларуси # общество # Арина Верховская

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