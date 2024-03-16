Более 3 тысяч саженцев высадили вдоль дорог Минщины – как стартовал сезон субботников в Беларуси?

Время наводить порядок. В стране начался сезон весенних субботников. Марафон чистоты уже объединил тысячи белорусов. Так, с раннего утра, вооружившись граблями и лопатами, минчане вышли наводить порядок на улицах и придомовых территориях. Благоприятная погода и для работ по озеленению. Более трех тысяч саженцев сегодня высадили вдоль трасс Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжит Арина Верховская.

Солнечная погода, на термометре плюс – самое время для высадки саженцев. А ранняя весна этому только способствует. В центральном регионе уже приступили к работам по озеленению. Более трех тысяч саженцев высадили вдоль дорог Минской области.

Максим Мигун, главный лесничий Логойского лесхоза:

Мы хотели максимально сохранить земляной ком, в котором она произрастала. Перед посадкой были подготовлены специальные посадочные лунки под диаметр этого кома. При посадке мы уже точно знали, что у растения есть большой шанс сохраниться, выжить и продолжить рост.

И это только начало зеленого марафона. Всего вдоль трасс Минской области планируют высадить более восьми тысяч деревьев, кустарников – почти вдвое больше. Новые насаждения украсят склоны, откосы и придорожные полосы. Так, одним из спасительных ноу-хау сегодня воспользовались при благоустройстве трассы в Логойском районе. В Беларуси начался сезон весенних субботников.