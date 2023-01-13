«В Беларуси очень талантливая молодёжь». Учеников года Минской области выбрали в Борисове

Новости Беларуси. В Борисове назвали победителей конкурса «Ученик года Минской области – 2022», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мероприятие стало финальным аккордом республиканской благотворительной акции «Наши дети».

В областном этапе конкурса приняли участие более сотни юношей и девушек. Однако в финал вошли 25 ребят. Их наградили в шести номинациях. Имена лучших звучали в разных сферах – это образование, общественная и трудовая деятельность, творчество и спорт. Лучшие ученики получили грамоты и подарки, в том числе от руководства области. Отметим, в этом году также появилась специальная награда – победитель интернет-голосования. Ее получил школьник из Солигорска, который набрал более 8,5 тысячи голосов.

Максим Губанов, победитель конкурса «Ученик года Минской области – 2022» (Столбцы):

Я был победителем республиканского телевизионного проекта «Живая классика», занял первое место. Соответственно, развиваясь в этой деятельности, брал диплом за лучшую мужскую роль в конкурсе в Столбцах. Атмосфера просто неимоверная, не передать словами. Очень здорово. Это все-таки мне дает еще один повод думать, что у нас в Беларуси очень талантливая молодежь.

Анна Левая, победитель конкурса «Ученик года Минской области – 2022» (Борисов):

В проектах я в основном выбираю тему орнитологии. Эта тема увлекает меня с ранних лет. Мои родители – биологи, папа – орнитолог. Поэтому с детства я езжу с ним на какие-то учеты, на бердвотчинг тот же.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Это знаковое событие для них в жизни. И спустя годы они обязательно вспомнят и скажут, что в 2023 году я стал лучшим учеником Минской области. Я думаю, это здорово, позитивно. И самое главное – формирование личности ребенка.