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Тяжело ли ставить батлеечные спектакли? Зрители поменялись ролями с актёрами, и вот что вышло

13 января 2023 14:16
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Новости Беларуси. Рождественская неделя – время батлеечных представлений. Древнее белорусское искусство оживает, показывая библейские сцены появления Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интерес к национальным традициям возрождает кукольный театр и знакомит с ними юных жителей в регионах.

Как с этой задачей справляются в Лоеве? Узнавала Анна Корольчук.

Тяжело ли ставить батлеечные спектакли? Зрители поменялись ролями с актёрами, и вот что вышло-1

Театр размером с двухъярусный ящик. Белорусская батлейка появилась в XVI веке и была популярной народной забавой, пока не уступила место светским театрам. Первые представления отражали сюжеты религиозной тематики, ведь создателями этого искусства считаются монахи. Да и сам термин «батлейка» происходит от названия «Вифлеем» – история рождения Христа лежала в основе первых кукольных спектаклей.

Тяжело ли ставить батлеечные спектакли? Зрители поменялись ролями с актёрами, и вот что вышло-4

Анна Корольчук, корреспондент:
Сегодня этот самобытный вид искусства обретает второе рождение. Батлейка сочетает в себе труд сценариста, постановщика, декоратора, актера и даже художника. Куклы для представлений изготавливают вручную, у каждого героя своя душа, а ей должны соответствовать выражение лица, прическа и одежда.

Узнать об этих и других интересных фактах можно в Лоевской центральной районной библиотеке, где благодаря энтузиазму сотрудников работает свой батлеечный театр. Проектом занялись в 2018 году, сегодня в репертуаре пять постановок.

Тяжело ли ставить батлеечные спектакли? Зрители поменялись ролями с актёрами, и вот что вышло-7

Тамара Науменко, директор Лоевской центральной библиотеки:
Спачатку, вядома, было складана. Тэатр гэта тэатр, а мы  гэта працаўнікі бібліятэкі. Самае галоўнае, лічу, гэта жаданне, жаданне паспрабаваць свае сілы. І ў нас атрымалася. Мы спачатку асвоілі адзін спектакль, потым другі, трэці.

Для своих интермедий, кроме классических сюжетов, решили адаптировать детские сказки такие спектакли понятнее для малышей. На каникулах представления здесь проходят каждый день, в остальные дни батлейку организовывают для туристов. Библиотекари легко вжились в новые для себя роли актеров и сценаристов.

Тяжело ли ставить батлеечные спектакли? Зрители поменялись ролями с актёрами, и вот что вышло-10

Татьяна Тимошенко, заместитель директора Лоевской центральной библиотеки:
Главное здесь – понять персонажа, вжиться в его роль, так сказать. И все пойдет как по маслу.

После представлений желающих знакомят с внутренним устройством театра и предлагают проявить свои творческие способности. Оказывается, что управлять персонажем через проем в полу и одновременно читать текст не так уж просто.

Тяжело ли ставить батлеечные спектакли? Зрители поменялись ролями с актёрами, и вот что вышло-13

Не ў тваёй волі ведаць, што будзе. Але ў волі тваёй, чалавеча, свет пакінуць, дабро сатварыўшы!

Тяжело ли ставить батлеечные спектакли? Зрители поменялись ролями с актёрами, и вот что вышло-16

Я играл в спектакле солдата, это было не очень сложно. Надо было просто ходить и читать. Но когда спектакль закончился, и мы просто ходили, было довольно смешно.

Тяжело ли ставить батлеечные спектакли? Зрители поменялись ролями с актёрами, и вот что вышло-19

Когда ты это читаешь, надо еще и немного двигаться. Это тяжело, за этим всем следить.

Батлейка уже успела стать визитной карточкой учреждения ее районная библиотека презентовала на Дне белорусской письменности.

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# Театр # общество # Тамара Науменко # Анна Корольчук # Иисус Христос # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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