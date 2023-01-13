Тяжело ли ставить батлеечные спектакли? Зрители поменялись ролями с актёрами, и вот что вышло

Новости Беларуси. Рождественская неделя – время батлеечных представлений. Древнее белорусское искусство оживает, показывая библейские сцены появления Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интерес к национальным традициям возрождает кукольный театр и знакомит с ними юных жителей в регионах. Как с этой задачей справляются в Лоеве? Узнавала Анна Корольчук.

Театр размером с двухъярусный ящик. Белорусская батлейка появилась в XVI веке и была популярной народной забавой, пока не уступила место светским театрам. Первые представления отражали сюжеты религиозной тематики, ведь создателями этого искусства считаются монахи. Да и сам термин «батлейка» происходит от названия «Вифлеем» – история рождения Христа лежала в основе первых кукольных спектаклей.

Анна Корольчук, корреспондент:

Сегодня этот самобытный вид искусства обретает второе рождение. Батлейка сочетает в себе труд сценариста, постановщика, декоратора, актера и даже художника. Куклы для представлений изготавливают вручную, у каждого героя своя душа, а ей должны соответствовать выражение лица, прическа и одежда. Узнать об этих и других интересных фактах можно в Лоевской центральной районной библиотеке, где благодаря энтузиазму сотрудников работает свой батлеечный театр. Проектом занялись в 2018 году, сегодня в репертуаре пять постановок.

Тамара Науменко, директор Лоевской центральной библиотеки:

Спачатку, вядома, было складана. Тэатр – гэта тэатр, а мы – гэта працаўнікі бібліятэкі. Самае галоўнае, лічу, гэта жаданне, жаданне паспрабаваць свае сілы. І ў нас атрымалася. Мы спачатку асвоілі адзін спектакль, потым другі, трэці. Для своих интермедий, кроме классических сюжетов, решили адаптировать детские сказки – такие спектакли понятнее для малышей. На каникулах представления здесь проходят каждый день, в остальные дни батлейку организовывают для туристов. Библиотекари легко вжились в новые для себя роли актеров и сценаристов.

Татьяна Тимошенко, заместитель директора Лоевской центральной библиотеки:

Главное здесь – понять персонажа, вжиться в его роль, так сказать. И все пойдет как по маслу. После представлений желающих знакомят с внутренним устройством театра и предлагают проявить свои творческие способности. Оказывается, что управлять персонажем через проем в полу и одновременно читать текст не так уж просто.

Не ў тваёй волі ведаць, што будзе. Але ў волі тваёй, чалавеча, свет пакінуць, дабро сатварыўшы!

Я играл в спектакле солдата, это было не очень сложно. Надо было просто ходить и читать. Но когда спектакль закончился, и мы просто ходили, было довольно смешно.