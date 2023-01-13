Выдающиеся спортсмены, педагоги и медики. В Слуцке наградили лучших представителей района

Новости Беларуси. Медики, педагоги и спортсмены. К 85-летию Минской области в Слуцке наградили лучших представителей района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Три десятка профессионалов своего дела отмечены грамотами и благодарностями. Среди них те, кто ежедневным трудом вносит вклад в развитие не только своего района, но и всей Минской области. Слуцкая земля вырастила целую плеяду известных и трудолюбивых людей. Среди них герои войны, деятели искусства и культуры, труженики села и спортсмены.

Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома:

Очень приятно осознавать, что наш район все-таки в определенной степени – один из лидеров Минской области. 9 лет мы находимся на первых позициях по валовому производству молока.

Ирина Федотова, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр:

За 85 лет, конечно, было в области очень много достижений во всех отраслях. Поэтому я поздравляю всех наших горожан.

Сергей Карчеменко, начальник отдела Слуцкой центральной районной больницы:

Мы благодарны администрации Слуцкого района и Минской области за высокую награду. За то, что отметили наше участие, наши труды.