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Выдающиеся спортсмены, педагоги и медики. В Слуцке наградили лучших представителей района

13 января 2023 14:18
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Новости Беларуси. Медики, педагоги и спортсмены. К 85-летию Минской области в Слуцке наградили лучших представителей района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выдающиеся спортсмены, педагоги и медики. В Слуцке наградили лучших представителей района-1

Три десятка профессионалов своего дела отмечены грамотами и благодарностями. Среди них те, кто ежедневным трудом вносит вклад в развитие не только своего района, но и всей Минской области. Слуцкая земля вырастила целую плеяду известных и трудолюбивых людей. Среди них герои войны, деятели искусства и культуры, труженики села и спортсмены.

Выдающиеся спортсмены, педагоги и медики. В Слуцке наградили лучших представителей района-4

Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома:
Очень приятно осознавать, что наш район все-таки в определенной степени – один из лидеров Минской области. 9 лет мы находимся на первых позициях по валовому производству молока.

Выдающиеся спортсмены, педагоги и медики. В Слуцке наградили лучших представителей района-7

Ирина Федотова, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр:
За 85 лет, конечно, было в области очень много достижений во всех отраслях. Поэтому я поздравляю всех наших горожан.

Выдающиеся спортсмены, педагоги и медики. В Слуцке наградили лучших представителей района-10

Сергей Карчеменко, начальник отдела Слуцкой центральной районной больницы:
Мы благодарны администрации Слуцкого района и Минской области за высокую награду. За то, что отметили наше участие, наши труды.

Выдающиеся спортсмены, педагоги и медики. В Слуцке наградили лучших представителей района-13

Слуцкий район – один из лидеров по производству сельскохозяйственной продукции. Намолот 2022 года составил свыше 161 тысячи тонн. Это лучший показатель в области. Специализация – не только зерновые, но овощи, лен, а также животноводство. Славится Слуцк и народными традициями. А мастера известны далеко за пределами центрального региона. Напомним, Слуцк выбран культурной столицей Беларуси 2023 года.

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# Госнаграды # общество # Владимир Гога # Сергей Карчеменко # Ирина Федотова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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