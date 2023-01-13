«На кухне и шприцы, и таблетки. Страшно это всё было трогать». История минчан, которые неудачно сдали квартиру

Новости Беларуси. Покупка квартиры – важное событие в жизни любого человека, и к этому вопросу нужно подойти с тщательной подготовкой. Есть много нюансов, на которые стоит обращать внимание, оформляя сделку, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Например, тревожным сигналом может стать частая смена собственников, большое количество прописанных в квартире людей и подозрительно низкая цена. Риски могут возникнуть и при покупке квартиры, которую унаследовали, или в ситуациях, где есть несовершеннолетние дети, люди, злоупотребляющие алкоголем или ведущие асоциальный образ жизни. Также необходимо удостовериться в отсутствии задолженности по коммунальным платежам и проверить законность перепланировок. Все это базовый пакет советов от экспертов рынка недвижимости. Но иногда покупателям вторички приходится сталкиваться с мягко говоря нестандартными ситуациями. Итак, вы решили приобрести квартиру на вторичном рынке. Изучили все документы, убедились в отсутствии долгов по квартплате, каких-либо обременений и арестов нет. С самим жильем тоже все в порядке. Устраивают даже вид из окна и бабушка-соседка.

Сергей Шуманский:

Но есть еще один момент, который может осложнить новому собственнику жизнь в купленной квартире, – наличие зарегистрированных арендаторов. Обычно продавцы рассуждают по принципу: квартиранты – это хорошо. Мол, они и деньги платят, и квартиру потенциальным покупателям будут показывать, и расскажут все только хорошее. Однако на практике оказывается иначе. На выселение официального квартиранта потребуется время. А если речь идет об иностранце, то даже когда договор аренды истечет, его не уберут из лицевого счета квартиры до того момента, пока он не зарегистрируется в другом месте. Выселить такого жильца можно только в судебном порядке. Но это уже головная боль нового собственника. Как раз в такую ситуацию попал герой нашего сюжета.

А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас квартирант. Сдавая свои квадратные метры внаем, никогда не знаешь, как поведет себя арендатор. Он может беспроблемно прожить в жилье и год, и пять лет, сделать ремонт и даже стать другом семьи, а может, напротив, начать конфликтовать с владельцем и отказаться платить. Интернет кишит историями о том, как недобросовестные наниматели вывозят из чужой квартиры ценные вещи, ломают технику, не оплачивают коммунальные услуги, а порой доходит до того, что пересдают жилое помещение третьим лицам. Культура сдачи жилья в аренду в Беларуси, по мнению экспертов, остается низкой. В качестве примера приводят страны Европы. Там люди могут всю жизнь прожить в чужой квартире и при этом избежать разбирательств. У нас же специалисты советуют в обязательном порядке заключать договор. В нем должны быть указаны паспортные данные квартиросъемщика, список переданного в найм имущества, сумма и конкретная дата внесения платы.

Андрей Новик, заместитель генерального директора по идеологической работе Минского городского жилищного хозяйства:

Правом наймодателя является требовать от нанимателя в согласованное время предоставление доступа в жилое помещение, которое является предметом спора, в том числе и для обслуживающей организации, и для проведения ремонтных работ, снятия показаний приборов учета. В случае если наниматель не предоставляет доступ, наймодатель имеет полное право на расторжение договора найма в одностороннем порядке в связи с невыполнением нанимателем условий договора. Договор расторгается в судебном порядке путем подачи иска, вынесения решение, вступление в законную силу и исполнение. В Минске почти 12 тысяч квартир сдают в аренду официально – по договору. Однако, как показывает практика, даже этот документ не может предусмотреть все жизненные ситуации. В этом на собственном, к сожалению, печальном опыте убедилась минчанка Мария Нестюк. Свою однушку на севере столицы женщина сдавала в аренду последние несколько лет. Всегда с договором, уплатой налогов, в общем, все по закону. Так было, пока в марте 2022 года на ее квадратные метры не заселился новый арендатор.

Мария Нестюк:

16 марта мы с ним заключили договор, он в марте заплатил мне наперед, так как я плачу налог наперед, мы с ним договорились. И в апреле, 16 апреля он должен. Но потом, так как маме моей 95 лет, я ее досматриваю, мне пришлось уехать. Я каждое лето провожу в деревне, где-то с конца апреля, мая до сентября я в Минске не нахожусь. Вот он мне заплатил, и в середине апреля я уехала. Потом на три месяца и вовсе наступило платежное затишье. Впрочем, за это время у Марии Ивановны назрел вопрос о продаже недвижимости. Непредвиденные жизненные обстоятельства, случилось так, что дочь Ирина тяжело заболела.

Ирина Бандурко:

Я вообще являюсь инвалидом второй группы, потому что у меня заболевание онкологическое. На основании этого нам исполком разрешил продать квартиру, которая была в кредите. Мы нуждаемся в деньгах и на проживание, и на поддержание здоровья. Мы хотели продать более дорогую и купить квартиру подешевле. Тут мама предложила. Давно намеревались продать. И мы решили, что купим их квартиру. У нас и документы есть, и разрешение суда, и договор купли-продажи. В таком случае права нанимателя защищены 63-й статьей Жилищного кодекса Беларуси. Собственник обязан уведомить его о расторжении договора аренды за месяц.

Максим Логинов, начальник расчетно-справочного центра № 3 Советского района Минска:

Документом, подтверждающим то, что наниматель был уведомлен о желании собственника расторгнуть с ним действующий договор найма, может быть заказное письмо с уведомлением, направленное на адрес фактического проживания нанимателя, а также по адресу его регистрации, если они разнятся. Мария Нестюк так и поступила, но наниматель невольно или умышленно корреспонденцию не получал. Спустя некоторое время женщина обнаружила нетронутое извещение в почтовом ящике. За это время она не единожды пыталась связаться с нерадивым квартиросъемщиком, но мужчина упорно хранил молчание: не отвечал ни на звонки, ни на СМС. А позже и вовсе внес в черный список.