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Новости по тегу #Министерство ЖКХ Республики Беларусь

В Министерстве ЖКХ поблагодарили белорусов за помощь в благоустройстве придомовых территорий
29 мая 2026 11:05

В Министерстве ЖКХ поблагодарили белорусов за помощь в благоустройстве придомовых территорий

В Минске в преддверии профессионального праздника отмечены лучшие работники ЖКХ
19 марта 2026 06:43

В Минске в преддверии профессионального праздника отмечены лучшие работники ЖКХ

На 100% обеспечили качественной питьевой водой – Беларусь подводит итоги пятилетки в сфере ЖКХ
28 января 2026 07:21

На 100% обеспечили качественной питьевой водой – Беларусь подводит итоги пятилетки в сфере ЖКХ

В Беларуси новосёлы смогут оплачивать электроэнергию первые три месяца по субсидируемым тарифам
04 сентября 2025 18:17

В Беларуси новосёлы смогут оплачивать электроэнергию первые три месяца по субсидируемым тарифам

В Беларуси ужесточат правила расчёта за ЖКУ для тунеядцев
04 сентября 2025 10:50

В Беларуси ужесточат правила расчёта за ЖКУ для тунеядцев

2 марта вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса Беларуси
02 марта 2013 14:20

2 марта вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса Беларуси

В Беларуси с 2013 года отопительный сезон пройдет по новым условиям
16 марта 2012 13:17

В Беларуси с 2013 года отопительный сезон пройдет по новым условиям