Новости по тегу #Министерство ЖКХ Республики Беларусь

В Министерстве жилищно-коммуниального хозяйства опровергли слухи о том, что белорусам запрещено обустраивать клумбы у многоэтажных домов.
Слова благодарности и заслуженные награды получили около 120 специалистов. Также на торжественном собрании подвели итоги профессиональных конкурсов.
Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» демонстрирует устойчивые результаты.
Кроме того, для нежилых помещений (при наличии договора на электроснабжение) появится возможность получить дифференцированную оплату по времени суток.
Изменения вступят в силу с 1 октября.
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