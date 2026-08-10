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Новости по тегу #ГПО «Белэнерго»

В Беларуси в 2026 реконструируют 4 тысячи км электросетей
10 августа 2026 17:46

В Беларуси в 2026 реконструируют 4 тысячи км электросетей

Хабы, заправки и парковки. Станет ли электромобиль доступным для каждого? Мнение экспертов
09 марта 2026 19:02

Хабы, заправки и парковки. Станет ли электромобиль доступным для каждого? Мнение экспертов

В Беларуси скорректируют режимы работы уличного освещения
05 февраля 2026 16:57

В Беларуси скорректируют режимы работы уличного освещения

В «Белэнерго» доложили о ходе восстановительных работ на повреждённом участке теплотрассы в Минске
21 января 2026 07:42

В «Белэнерго» доложили о ходе восстановительных работ на повреждённом участке теплотрассы в Минске

В Беларуси новосёлы смогут оплачивать электроэнергию первые три месяца по субсидируемым тарифам
04 сентября 2025 18:17

В Беларуси новосёлы смогут оплачивать электроэнергию первые три месяца по субсидируемым тарифам

Как дроны помогли в ликвидации последствий урагана в Могилёве – рассказали в «Белэнерго»
14 июля 2025 16:17

Как дроны помогли в ликвидации последствий урагана в Могилёве – рассказали в «Белэнерго»

В Могилёве строят микрорайон с первой в регионе подстанцией закрытого типа
25 декабря 2024 10:40

В Могилёве строят микрорайон с первой в регионе подстанцией закрытого типа

Отопление в Беларуси могут отключить
09 октября 2013 14:44

Отопление в Беларуси могут отключить