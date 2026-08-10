Новости по тегу #ГПО «Белэнерго»

Беспрецедентные масштабы модернизации.
В ток-шоу «По существу» эксперты обсудили развитие электротранспорта и инфраструктуры в Беларуси.
Оборудование настроят таким образом, чтобы фонари включались и выключались в зависимости от времени восхода и захода солнца.
Несмотря на мороз, ряд технологических операций выполнялись практически вручную.
Кроме того, для нежилых помещений (при наличии договора на электроснабжение) появится возможность получить дифференцированную оплату по времени суток.
«В 5 утра у нас уже летал беспилотный летательный аппарат. Было солнечно, было светло, и именно летательным аппаратом, летательными аппаратами мы смогли оценить обстановку и понять, куда нам приложить первые свои усилия».
Квартал будет полностью состоять из многоэтажек, в которых для отопления, подогрева воды и приготовления пищи используется электричество. От надежности современного энергоблока будет зависеть электроснабжение порядка 30 тысяч жителей.
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