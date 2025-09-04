Из прибыльного завода в долги – частник из Новогрудка на грани закрытия! Что будет с людьми?

Непростая ситуация в Новогрудке. Около 300 работников частного предприятия оказались в сложном финансовом положении. Людям не платят зарплаты и отправляют в принудительные отпуска. Сейчас там и вовсе разворачивается настоящий скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 300 человек могут остаться без работы – проблемы у частного завода в Новогрудке. Как спасают ситуацию? Убыточный завод находится на грани ликвидации. Сотни людей в один миг могут оказаться безработными. Стремительно, всего за два месяца, предприятие превратилось из прибыльного в убыточное – как такое может быть, не понимают даже опытные экономисты. Проверку проведут правоохранительные органы. А 4 сентября прошла встреча коллектива с директором и местной властью.

В толпе напряжение, на лицах немой вопрос: что будет с предприятием? А главное – с ними, работниками. А это около 300 человек, которые годами трудились на частном Новогрудском заводе по изготовлению замороженных полуфабрикатов. Проблемы начались летом. Зарплаты с перебоями, с июля людям и вовсе не дают ни копейки, работников отправляли в принудительные отпуска, а производственные линии простаивали. Теперь новость и вовсе из разряда «грянул гром» – учредитель, он же директор, принял решение о ликвидации предприятия, сотни людей могут оказаться безработными.

Мы хотим, чтобы оно работало и мы на нем остались работать. Это же не 30 человек, это 300! Мы ждали, но можно же понять нас, что у нас семьи. Если 2024 год предприятие закрыло с прибылью плюс 300 %, то теперь буквально за несколько месяцев завод резко ушел в убыток. Как это случилось, разберутся правоохранители. Директор уверяет: готов передать предприятие государству. Но как, если долги почти в 10 миллионов и оборудование под залогом в различных банках?