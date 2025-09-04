Из прибыльного завода в долги – частник из Новогрудка на грани закрытия! Что будет с людьми?
Непростая ситуация в Новогрудке. Около 300 работников частного предприятия оказались в сложном финансовом положении. Людям не платят зарплаты и отправляют в принудительные отпуска. Сейчас там и вовсе разворачивается настоящий скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
300 человек могут остаться без работы – проблемы у частного завода в Новогрудке. Как спасают ситуацию?
Убыточный завод находится на грани ликвидации. Сотни людей в один миг могут оказаться безработными. Стремительно, всего за два месяца, предприятие превратилось из прибыльного в убыточное – как такое может быть, не понимают даже опытные экономисты.
Проверку проведут правоохранительные органы. А 4 сентября прошла встреча коллектива с директором и местной властью.
В толпе напряжение, на лицах немой вопрос: что будет с предприятием? А главное – с ними, работниками. А это около 300 человек, которые годами трудились на частном Новогрудском заводе по изготовлению замороженных полуфабрикатов. Проблемы начались летом. Зарплаты с перебоями, с июля людям и вовсе не дают ни копейки, работников отправляли в принудительные отпуска, а производственные линии простаивали. Теперь новость и вовсе из разряда «грянул гром» – учредитель, он же директор, принял решение о ликвидации предприятия, сотни людей могут оказаться безработными.
Мы хотим, чтобы оно работало и мы на нем остались работать. Это же не 30 человек, это 300! Мы ждали, но можно же понять нас, что у нас семьи.
Если 2024 год предприятие закрыло с прибылью плюс 300 %, то теперь буквально за несколько месяцев завод резко ушел в убыток. Как это случилось, разберутся правоохранители. Директор уверяет: готов передать предприятие государству. Но как, если долги почти в 10 миллионов и оборудование под залогом в различных банках?
Сергей Чарковский, председатель Новогрудского райисполкома:
Ситуация очень проста, потому что предприятие полностью частное, 100 %. То есть, регулирование государственное становится практически невозможным. Но, однозначно, для нас важны люди. Что здесь было и сказано: мы готовы каждого трудоустроить. У нас достаточно вакансий сегодня, чтобы устроить весь коллектив. Да, понятно, что люди уже привыкли, некоторые здесь от истоков этого предприятия, по 28 лет и для них это как детище. Как они говорят руководителю: мы все дети этого предприятия. Нам надо еще какие-то неординарные решения прокрутить в голове, чтобы все-таки помочь этим людям, а может, и попробовать сохранить предприятие.
Сложное финансовое положение завода мог бы решить инвестор. Местная власть подключила экономистов и финансистов, заинтересованные компании, предоставила площадку для переговоров, но стороны договориться так и не смогли, хотя вариантов выхода из кризиса было несколько. Теперь же директор под напором коллектива уже изменил риторику: готов согласиться на любые условия.
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