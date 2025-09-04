Ко Дню города в Минске появится 9 новых зон отдыха

К празднику для жителей и гостей Минска открываются новые локации: ко Дню Независимости в Минске уже создали 9 новых зон отдыха. А в преддверии дня рождения столицы откроется еще столько же, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особое внимание уделяют цветочному оформлению города. Сейчас работы по созданию зеленых зон ведутся во всех районах. Этой весной в Минске уже появилось порядка 20 тысяч деревьев и более 100 тысяч кустарников. Работы по озеленению города продолжаются и будут активно вестись в осенний период.

Владимир Хмара, первый заместитель генерального директора УП «Минскзеленстрой»: На сегодня у нас идет строительство нового парка, это Уго Чавеса. Данные работы начнутся со дня на день. Там будет акцент на спортивный досуг граждан. Там появится велодорожка, лыжероллерная трасса. Для игровых видов спорта – футбол, волейбол, стритбол, мини-футбол и хоккейный круг.

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

В благоприятный весенний период мы высадили уже 24 тысячи деревьев и 136 тысяч кустарников. Данные работы мы продолжим в осенний благоприятный период. Это ориентировочно где-то октябрь-ноябрь, до наступления заморозков.

В благоустройстве столицы активное участие принимает и молодежь. В рамках проекта «Минская смена» в 2025 году появились экологическая остановка во Фрунзенском районе и тематический парк «Сад вершаў» в Московском районе.