Прямой эфир

Ко Дню города в Минске появится 9 новых зон отдыха

04 сентября 2025 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К празднику для жителей и гостей Минска открываются новые локации: ко Дню Независимости в Минске уже создали 9 новых зон отдыха. А в преддверии дня рождения столицы откроется еще столько же, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ко Дню города в Минске появится 9 новых зон отдыха-2

Особое внимание уделяют цветочному оформлению города. Сейчас работы по созданию зеленых зон ведутся во всех районах. Этой весной в Минске уже появилось порядка 20 тысяч деревьев и более 100 тысяч кустарников. Работы по озеленению города продолжаются и будут активно вестись в осенний период.

Ко Дню города в Минске появится 9 новых зон отдыха-4

Владимир Хмара, первый заместитель генерального директора УП «Минскзеленстрой»:
На сегодня у нас идет строительство нового парка, это Уго Чавеса. Данные работы начнутся со дня на день. Там будет акцент на спортивный досуг граждан. Там появится велодорожка, лыжероллерная трасса. Для игровых видов спорта – футбол, волейбол, стритбол, мини-футбол и хоккейный круг.

Ко Дню города в Минске появится 9 новых зон отдыха-6

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
В благоприятный весенний период мы высадили уже 24 тысячи деревьев и 136 тысяч кустарников. Данные работы мы продолжим в осенний благоприятный период. Это ориентировочно где-то октябрь-ноябрь, до наступления заморозков.

В благоустройстве столицы активное участие принимает и молодежь. В рамках проекта «Минская смена» в 2025 году появились экологическая остановка во Фрунзенском районе и тематический парк «Сад вершаў» в Московском районе.

# День города в Минске # Екатерина Короткина # Владимир Хмара

Другие новости рубрики

Все новости
В «Минск-Мире» завершается строительство детской поликлиники
04 сентября 2025 17:45

В «Минск-Мире» завершается строительство детской поликлиники

В Минске появится уникальный сквер с игровым комплексом и музыкальным уголком
04 сентября 2025 17:43

В Минске появится уникальный сквер с игровым комплексом и музыкальным уголком

В Минске завершается сезон работы фонтанов
04 сентября 2025 17:41

В Минске завершается сезон работы фонтанов