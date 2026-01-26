В Беларуси необходимо создать интеллектуальный «спецназ» – Иванец

Для серьезной инновационной трансформации экономики Беларуси нужны кадры, способные конкурировать по уровню знаний с ведущими мировыми школами. Об этом заявил глава государства в ходе совещания по вопросам создания образовательного центра по подготовке специалистов завтрашнего дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создание образовательного центра надо рассматривать как национальный проект – к такому выводу пришли по итогам совещания. Вместе с тем обучение по экспериментальным программам по перспективным направлениям (таким как авиастроение, цифровым технологиям, биотехнологиям и другим инженерным специальностям) в стране уже начато. Вместе с тем, как отметил министр образования Андрей Иванец, необходимо создать своего рода интеллектуальный «спецназ».

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В нашей стране есть интеллектуальный наш золотой фонд. Это ребята, которые являются победителями и международных, республиканских олимпиад, лауреаты спецфонда главы государства, наиболее успешные выпускники Национального детского технопарка. И надо откровенно сказать, что они сегодня готовы учиться не просто по программе первого курса университета, а фактически уже семимильными шагами осваивать эту программу.

Конечно, для таких ребят мы должны создать особые экспериментальные программы, которые будут насыщены как фундаментальными, серьезными теоретическими знаниями, но самое главное, чтобы они были полностью инкорпорированы во взаимодействие с реальным сектором экономики.

Модель предлагаемого обучения предполагает то, что за первые два года студенты данного образовательного центра пройдут всю программу четырехлетнего обучения в обычном, традиционном вузе. И, начиная с третьего курса, они будут фактически работать в рамках дуальной формы обучения над конкретными проектами, конкретными задачами. И это является принципиальным отличием.

Такая модель обучения позволит уже на этапе обучения привлекать молодежь к работе над конкретными проектами и задачами, которые необходимо решать в отечественной экономике.