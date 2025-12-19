Рост экспорта за пятилетку 2026-2030 планируют увеличить на 19,5%

Развитие экономики через рост экспорта – за пятилетку он должен увеличиться на 19,5 %. На фоне геополитической нестабильности белорусские предприятия работают над продвижением товаров на международном рынке и обновлением ассортимента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом направлении работает и Гомельская кондитерская фабрика – сегодня ее продукция известна в более чем в 20 странах. География поставок расширяется, в том числе за счет государств дальней дуги. По программе социально-экономического развития их доля в экспорте Беларуси через пять лет должна составлять до 30 %. Для повышения конкурентоспособности на предприятиях проводят модернизацию.

Артем Попеляев, заместитель главного энергетика кондитерской фабрики:

Ежегодно на предприятии идет модернизация технологического характера, то есть внедряется новое производство, идет обучение молодежи, адаптация на рабочих местах. Все завязано на экономике. Если у нас будет сильная экономика, как говорил Александр Григорьевич, то мы будем сильным и независимым государством. Волнуют коллектив фабрики и социальные вопросы, среди них поддержка молодых специалистов и многодетных семей. Этой теме на заседании Всебелорусского народного собрания также было уделено пристальное внимание.

Максим Иванчиков, ведущий инженер по пожарной безопасности кондитерской фабрики:

Главой государства как раз таки в социально-экономической программе выделена, в первую очередь, демографическая безопасность нашей страны. Мне как отцу двух сыновей это очень актуально направление, плюс в экономическом характере поддерживаются молодые семьи.

Тезисы о развитии высшей школы образования активно обсуждаются в университетских аудиториях. В Витебском государственном университете имени Машерова уже дает результат в подготовке специалистов синтез трех основных составляющих: профессиональный педагогический состав, современные лаборатории и сбалансированная практика. Около 90 % студентов вуза родом из Витебской области. По окончании университета, большинство из них остается на малой родине.